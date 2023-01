Ce apariție a avut Inna în clubul Wave, din Capitală! Îmbrăcată extravagant, în toate culorile, e drept, simpatică foc!, jumătatea lui Deliric a acaparat privirile! A pășit țanțoș pe lângă tinerii dornici de petrecere și și-a ales locul. Deliric? Era și el, firește, doar că … puțin eclipsat. Dar, cu siguranță, mândru de a lui … mândră! CANCAN.RO are imaginile pe care nu aveți voie să le ratați!

Inna e celebră nu numai prin hit-urile scoase, care au urcat-o până în vârful clasamentului artiștilor, ci și prin aparițiile sale extravagante. S-a întâmplat chiar de curând, la inaugurarea unui club din București, unde invitații au curs gârlă. Portocaliu, verde, albastru, galben, negru… Culori care au înfășurat-o în veșminte largi și ”acaparatoare” instant de priviri. Așa a apărut Inna, jumătatea unui Deliric, băgat, puțintel, în ceață!

El a preferat clasicii blugi și un tricou simplu, dar avea lângă el minunăția de iubită. Așa au ajuns cei doi la clubul căruia i-au pășit pragul pentru câteva ore de destindere. Au schimbat impresii cu apropiații, și nu numai, au ciocnit, probabil, un păhărel de șampanie, dar și timpul s-a scurs, așa că a venit ora retragerii. Cu Deliric atent la tot, Inna a părăsit clubul și s-a îndreptat către mașină. Acolo unde și-a făcut loc și iubitul ei. Apoi, drum drept spre casă, unde-i cald și bine.

Inna și-a făcut planurile pentru noul an

Inna, cu o carieră spectaculoasă până acum, a atins în 2022 pragul de 10 miliarde de stream-uri și peste șapte milioane de subscriberi pe YouTube.

Pe lângă performanțele digitale, artista a impresionat prin aparițiile sale inedite pe marile scene ale lumii. Anul care a trecut a fost ocazia perfectă pentru Inna să se întâlnească cu fanii din întreaga lume. A susținut numeroase concerte și a fost prezentă la cele mai importante festivaluri, memorabil fiind reprezentația de pe scena de la Tomorrowland, alături de Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, unde au cântat în avanpremieră piesa ”Blow It Up”.

Artista a cântat împreună cu fanii săi la Rockwell Klub Rocktober Fest, din Ungaria, Love The Tuenti’s Festival, din Spania, Kiss! Dance! Fly! Festival, din Estonia. De asemenea, prezența ei remarcabilă s-a făcut simțită și pe scenele de la Hanko Sommarfest, din Finlanda, Kaleidoscop Festival, din Republica Moldova și Untold, din România.

Cântăreața a susținut și un moment special pe scena de la We Are One, din România, concert caritabil organizat cu scopul strângerii de fonduri pentru poporul ucrainean.

Iar următorul an se anunță la fel de prolific. A confirmat participarea la festivalurile din Ungaria, Finlanda, Torino, Veracruz, dar și din România.

