Inna, dezvăluiri uluitoare: ”Nu mă văd mireasă pentru că…”

Inna a făcut dezvăluiri uluitoare în ultimul interviu acordat. Artista a mărturisit că nu se vede mireasă și a explicat și de ce nu va îmbrăca rochia albă.

Inna este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din showbiz-ul românesc și nu numai! Numele artistei a trecut granițele țării noastre și, în scurt timp, a ajuns pe buzele fanilor din întreaga lume. Are o carieră de succes, o familie care o susține necondiționat însă pe buzele admiratorilor stă o singură întrebare: când va fi Inna mireasă?

Ei bine, răspunsul a venit de la însăși artista. Se pare că visul fanilor de a o vedea mireasă pe Inna nu se va îndeplini.

”Nu mă văd mireasă pentru că, de exemplu, ce s-a întâmplat în seara aceasta aici, pentru mine, este mai mult decât o nuntă. Practic, au fost atât de mulți oameni pe care a trebuit să îi salut, să vorbesc…am fost un fel de mireasă îmbrăcată în portocaliu cu dungi. Mireasă nu mă văd. Îmi place să am o familie și o să îmi fac o familie, am o familie deja, eu locuiesc cu părinții mei încă, dacă vă vine să credeți, așa că nu duc lipsă de familie. Îmi doresc și copii, îmi doresc tot ce își dorește orice om care are un job, care pleacă dimineața și ajunge seara acasă”, a spus Inna pentru Viva!

Inna provine dintr-o familie modestă

Inna are 33 de ani şi este una dintre cele mai în vogă artiste românce. Ocupă primele poziții în topurile internaționale şi, conform informaţiilor apărute în presă, în ultimii ani a câştigat milioane de euro din muzica ei. În copilărie însă, Inna locuia într-un bloc comunist din stațiunea Neptun, asta din cauza faptului că provenea dintr-o familie fără mari posibilități.

Ulterior, a urmat cursurile Colegiului Economic din Mangalia și făcea naveta zilnic cu bicicleta. Apoi s-a angajat la o firmă de imobiliare, după care i-a cunoscut pe creatorii de hituri de la Play & Win. Nu a pornit singură la drum, l-a avut mereu alături pe Lucian Ștefan, fostul său iubit, care i-a fost și impresar. Iar astăzi, numele ei este pe buzele tuturor fanilor din întreaga lume.