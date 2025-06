Instanța i-a salvat banii, dar nu și inima! Ce a pățit Cristian Gațu în cel mai dureros meci al vieții lui, divorțul: ”Am fost tolerant. M-a costat!”

După 53 de ani de căsnicie și un scandal cât un campionat mondial, Cristian Gațu a pus punct căsniciei cu Tamara, iar instanța a decis: nu-i dă niciun leu! Fosta soție l-a acuzat de infidelitate, a cerut despăgubiri uriașe, dar judecătorii au demontat totul. Iar femeia despre care s-a spus că i-ar fi amantă fostului mare handbalist – Mariana Marian – a rupt tăcerea și a dat cărțile pe față: totul a fost o înscenare! CANCAN.RO are declarații în exclusivitate!

Punct final în scandalul dintre Cristian Gațu și fosta soție, Tamara! Instanța i-a dat dreptate fostului handbalist printr-o decizie definitivă și irevocabilă. Veștile exclusive pentru CANCAN.RO vin chiar de la Cristian Gațu și Mariana Marian, femeia acuzată că este amanta lui Gațu.

Aceasta din urmă a oferit ultimele detalii din războiul din familia Gațu, consumat prin tribunale. Cristian și Tamara nu au avut copii, după cum ne-a mărturisit fostul handbalist, dar căsnicia de 53 de ani s-a destrămat cu greu și cu mult scandal. Mai ales că, în documentele din instanță, Cristian Gațu apare cu venituri aproximativ 10.000 de lei, iar Tamara cu doar 2.000 de lei.

,,A admis apelul domnului Gațu și absolut toate ce a spus dânsa (n.r.- Tamara, fosta soție) s-au dovedit a fi minciuni. (reporter: Cristian Gațu nu are să-i dea niciun ban fostei soții?) Nu! Absolut tot ce a dat instanța de fond, absolut tot, a fost demontat! S-a arătat că tot ce a spus a fost doar pentru bani și minciuni. Asta mă durea cel mai tare. Să vedeți cum a dat instanța în primă fază să plătească despăgubiri. Au fost depuse fotografiile, avocata mi-a zis, noi am depus fotografiile alea și la instanța de fond. Să vă spun ce a spus instanța de fond despre cum arăta (n.r.- Gațu): s-au dovedit a fi în realitate pentru a fi întreprinse de reclamant pentru a conduce autovehicolul. Vă dați seama ce motiv?!”, a spus Mariana Marian, femeia despre care s-a spus că este amanta lui Cristian Gațu.

,,Până nu văd negru pe alb, nu-mi vine să cred. Sentința este definitivă?”, asta a fost reacția lui Cristian Gațu, atunci când a aflat că a câștigat procesul de divorț cu fosta soție.

Avocata lui Cristian Gațu a cerut Tribunalului Bihor ca Tamara să nu primească nimic din pretențiile sale. În cererea formulată în instanță, iese la iveală și cum a răspuns la un moment dat fosta soție a lui Gațu în sala de judecată la o întrebare venită din partea apărării lui Gațu.

,,Apreciați că de când v-ați mutat la Beiuș că viața dumneavoastră este mai liniștită?//Da, este adevărat că sunt mai mulțumită că sunt cu nepotul meu”. Este practic motivul cheie prin care avocata lui Gațu și-a construit pledoaria, pentru că (potrivit documentului din foto de mai jos) tot ea subliniază în cererea către Tribunalul Bihor faptul că Tamara nu are dreptul la despăgubiri.

Cristian Gațu a oferit scurte declarații după finalizarea procesului de divorț. Fostul mare handbalist își recunoaște partea sa de vină, dar tot el le spune celor care vor trece printr-o asemenea poveste de viață și cum ar trebui să acționeze.

,,Am fost tolerant. M-a costat!”

CANCAN.RO: Cum vă simțiți acum după ce s-a terminat cu divorțul?

Cristian Gațu: Sincer, am fost degrevat de stresul cu care am stat până în acest moment.

CANCAN.RO: Ce sfat le dați dumneavoastră persoanelor care ar trece prin așa ceva?

Cristian Gațu: Să nu mai aștepte atât de mult, 50 și ceva de ani și să fie mai precauți la relația cu soția.

CANCAN.RO: De ce spuneți lucrul acesta?

Cristian Gațu: Pentru că am fost tolerant și am încercat să aplanez orioce fel de conflict între mine și soție lucru care m-a costat în momentul în care am fost spitalizat la Spitalul Militar. Urma să îmi facă o operație.

În instanță, Tamara i-a cerut lui Cristian Gațu daune uriașe. Vorbim de 500.000 de lei şi o pensie lunară de 5.000 de lei.

Cristina Neagu nu l-a invitat pe Gațu la gala de retragere

Cristian Gațu a mai dezvăluit exclusiv pentru CANCAN.RO și o poveste interesantă legată de Cristina Neagu.

,,În urmă cu ani de zile m-am rugat de Țiriac să o trimită pe Cristina la un control în străinătate după o accidentare suferită. Ea trebuia să meargă la acel control medical cu avionul de pe aeroportul Țiriac din București. Pe mine m-a sunat atunci Țiriac dimineață, că ce face el că nu mai vine Cristina să plece avionul. Am sunat-o și ea mi-a zis așa, că se duce, a întârziat…”, a spus Cristian Gațu. Acesta din urmă nu a fost invitat la gala de retragere organizată de Cristina Neagu.

Cristian Gațu este unul dintre cei mai mari handbaliști din istoria României. El a câștigat două titluri mondiale cu naționala României, în 1970 și 1974. Gațu are și două medalii la Jocurile Olimpice, bronz în 1972 și argint în 1976. Legendarul sportiv a divorțat după 53 de ani de căsnicie.

