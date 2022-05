Insula iubirii, sezonul 6. I-a dat papucii la Antena 1, după ce a prins-o cu ispita: „Ești conștientă de ce-ți spun?”

Insula iubirii, sezonul 6. Un alt cuplu s-a destrămat la „Insula Iubirii”. De data aceasta, Cristina a anunțat în timpul ceremoniei focului că nu mai dorește să formeze un cuplu cu Sebastian.

Cristina și Sebastian formau o relație de mai bine de un an și au dorit să își testeze iubirea în emisiuni. Cristina Nimereală, în vârstă de 30 de ani, este dentist, iar fostul ei partener, Sebastian Dascălu, are 25 de ani și este antreprenor.

Vezi și ELIMINARE-ŞOC LA INSULA IUBIRII! DINU POPESCU A FOST DAT AFARĂ DE LA ANTENA 1

I-a dat papucii la Antena 1, după ce a prins-o cu ispita

La momentul intrării în show-ul de la Antena 1, cei doi declarau faptul că se află într-un „punct al relației frumos, echilibrat”. Însă, în cadrul ceremoniei focului, după ce a realizat că a fost prinsă în fapt cu una dintre inspite, Cristina a decis că nu ar mai fi cale de întoarcere și că ia decizia să se despartă, oficial, de Sebastian.

Astfel că, aceasta a mărturisit care este motivul principal pentru care a ales să se despartă de iubitul ei, Sebastian.

„Mă bucur că am avut curajul să iau această decizie, e dureros să renunți la persoana iubită, dar nu pot să fiu egoistă și nici nu îmi doresc să ne pierdem timpul. Odată cu încheierea ceremoniei focului, se incheie și relația mea cu Sebastian”, a spus Cristina.

A primit imediat și o reacție din partea Ceraselei: ”Ce puternică ești. Am bubuit în plâns că și eu aș face la fel. Adică nu aclași discurs, dar aș face la fel”. Cristina a ținut să mărturisească, în continuare: ”Din moment ce există atracție față de alte persoane și ești într-o relație. Nu poți fi egoist”.

Citește și CAMERA LIBERĂ, O NOUĂ PREMIERĂ LA INSULA IUBIRII. CE POT FACE CONCURENȚII ACOLO

După ce s-a întors pe insula fetelor, Cristina a ținut să le ofere vestea și ispitelor.

„Datorită discuțiilor avute cu voi am ajuns la o decizie foarte importantă pentur mine vizavi de relația mea și mi-am dat seama că Sebastian nu este tot ceea ce-mi doresc eu. Dacă eu simt atracție față de Bogdan, de ce simt nevoia să continui o relație. Am ales între prospețime și profunzime, am ales prospețimea. I-am dat libertatea. Sunt o femeie liberă, noi doi nu mai suntem într-o relație”, spune ea.

”Cristina este orbită de Bogdan. De ea cred că aș putea spune că aș fi mai atras. Dar cred că aș bate apa-n piuă, dacă m-aș duce să creez o legătură cu ea, pentru că ea acum este… Bogdan în sus, Bogdan în jos”, a spus Cristian Georgescu la testimoniale.

Apoi, a urmat un dialog între Cristina și ispita Bogdan.

Bogdan: ”Dar ți-am zis… O să ai un zbor de 15 ore… Ești conștientă de ce-ți spun, nu?”

Cristina: ”Și ce, nu pot să stau lângă altcineva, că nu înțeleg?”

Bogdan: ”Nu, că ai loc”

Cristina: ”Și care e faza dacă am un loc? Eu, atunci când iau o decizie, o iau definitiv!”

Bogdan: ”Așa am zis și eu”.

Sursă foto: capturi video Antena 1