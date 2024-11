Întâlnire de gradul zero, în Brașov! Ce şi-au spus Maria și ispita Mădălina de la ”Insula Iubirii” după ce l-au eliminat pe Dany Boy din viețile lor

Maria și ispita Mădălina de la ”Insula Iubirii”, întâlnire de gradul 0, în Brașov! Cele două fete au îngropat securea războiul după ce ambele l-au eliminat pe Dany Boy din viețile lor și s-au pozat împreună. CANCAN.RO are primele declarații ale concurentei din emisiunea Antenei.

Maria și ispita Mădălina de la ”Insula Iubirii” au creat mare vâlvă după ce s-au pozat împreună ieri. Cele două s-au întâlnit chiar și Brașov. Deși părea că fetele nu se suportă, ei bine, se pare că acum realitatea este alta și nu mai au nimic de împărțit. După ce ambele au întrerupt orice legătură cu Dany Boy, se pare că au revenit la sentimente mai bune.

Acum, CANCAN.RO a discutat cu Maria care a oferit detalii despre întâlnirea cu ispita alături de care Dany Boy a plecat de pe Insulă.

”M-am întâlnit cu Mădălina și sora ei în mall, în Brașov. Ele erau în trecere pentru un party de aici. Am băut ceva și am stat câteva minute să vorbim. Nu am nimic cu ea și nici ea cu mine. Am lămurit acest lucru. A fost un dialog normal și matur. Noi nu am avut și nu o să avem nimic de împărțit, singurul lucru în comun pe care l-am avut a fost Dany.

Nu pot să spun mai multe decât că Mădălina mi-a dat dreptate cu tot ceea ce am zis în emisiune, s-a convins și ea că tot ce am spus despre Dani este adevărat. Nu vreau să intru în detalii, însă s-a convins singură că eu nu am mințit cu nimic pe Insulă” , a spus Maria, dovadă că și Mădălina ar fi ieșit cu un gust amar din relația cu Dany Boy.

Așadar, după spusele Mariei, ea și Mădălina au rămas în relații cordiale, iar totul e bine când se termină cu bine! Deși au împărțit același bărbat, acum fetele vor să dea uitării trecutul și au realizat că nu au niciun motiv de supărare una pe cealaltă. 👯

De ce ar fi rămas și Mădălina cu o impresie urâtă după separarea de Dany Boy și cu ce ar fi dezamăgit-o concurentul și pe aceasta, nu știm încă, însă poate aflăm în episodul următor! 👀👀👀

