Întâlnirile pot fi înfricoșătoare! Ce a pățit o româncă după ce a ieșit cu un tânăr pe care l-a cunoscut pe Tinder

Ana Cazan, o româncă care trăiește în Londra, a avut parte de o întâlnire înfricoșătoare cu un bărbat pe care l-a cunoscut pe Tinder. Tânăra a povestit experiența neplăcută prin care a trecut și trage acum un semal de alarmă.

În zilele noastre există tot felul de aplicații pentru a găsi un partener. Tinder este locul unde oamenii apelează de obicei atunci când își doresc o relație. Aplicația se descarcă pe telefonul mobil, îți faci un cont, adaugi niște poze, spui câteva cuvinte despre tine și apoi profilul este gata.

Începi să glisezi, stânga pentru nu, dreapta pentru da, apoi vine mesajul din partea celorlalți și astfel încep conversațiile. Acum… partea înfricoșătoare este de fapt stabilirea unei întâlniri. După câteva zile în care ați vorbit prin mesaje, vei dori să-l cunoști pe acest „prinț fermecător”. Cel puțin asta a crezut Ana.

Românca a trecut printr-o despărțire dureroasă în luna martie, iar apoi a decis să iasă din nou la întâlniri. Iar, la un moment dat, a crezut că și-a găsit sufletul-pereche pe… Tinder. Ochi albaștri, șaten, înalt, frumos foc… părea să fie visul oricărei femei!

”I-am trimis mai întâi un mesaj, ceva ce fetele nu tind să facă foarte des. Conversația noastră a început ca oricare alta. Am vorbit ore întregi și ne-am cunoscut, așa că am mutat conversația pe Snapchat. Au trecut câteva zile, ne-am tot trimis mesaje unul altuia și am stabilit că avem mai multe lucruri în comun decât am crezut la început. Și apoi am stabilit o întâlnire”, a povestit Ana.

”M-a forțat să vin spre el”

Planul inițial era să se întâlnească lângă debarcader, să vadă apusul și apoi să mânânce la un restaurant din apropiere. Dioar că tânărul i-a spus Anei că s-a gândit la un loc mai bun. S-au plimbat și apoi s-au așezat pe o bancă, într-un loc dubios. Conversația, însă, a fost ciudată chiar de la început. Tânărul a început să-i povestească Anei despre colegul său satanist, iar apoi i-a mărturisit că ea nu este pe placul lui. A jignit-o și i-a spus că este mult prea dolofană pentru el. Totodată i-a spus clar și răspicat că nu îi plac femeile fumătoare.

”Mi-am aprins o țigară și el a părut să se retragă, dar tocmai când am terminat, m-a prins de umeri și m-a forțat să vin spre el. În acel moment am știut că singurul lucru care mi-a rămas de făcut este să-i trimit mesaj prietenei mele. Ea m-a sunat imediat și s-a prefăcut la telefon. I-am spus tipului că trebuie să plec urgent pentru că prietena mea s-a despărțit de iubitul ei și nu este într-o stare bună”, a mai povestit Ana.

Tânăra și-a luat rămas-bun și a plecat glonț. L-a blocat pe individ și le sfătuiește pe femei să aibă grijă cu cine ies la întâlniri: ”Morala poveștii: întâlnirile online sunt înfricoșătoare, iar pentru mine acest lucru ar fi putut cu ușurință să ia o întorsătură urâtă. Pe viitor, o să fiu mult mai atentă”, mai spus tânăra.