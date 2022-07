Întâmplarea bizară de care a avut parte o femeie care a plecat cu soțul în vacanță: ”Am părăsit hotelul și m-am întors acasă”

O femeie a dezvăluit o întâmplare bizară de care a avut parte, atunci când a plecat cu soțul ei în vacanță, într-un alt stat. Atunci, fără ca aceasta să știe, partenerul ei de viață l-a invitat și pe cel mai bun prieten să îi însoțească în concediu. Însă, ce a urmat a lăsat-o pe femeie cu gura căscată.

O femeie și-a dorit să își petreaca vacanța alături de soț, într-un alt stat. Zis și făcut. Cei doi au făcut o rezervare pentru trei zile și s-au pregătit să meargă să se relaxeze. Însă, pe ultima sută de metri, femeia a aflat că soțul ei l-a invitat în vacanță și pe cel mai bun prieten al lui, un bărbat numit Carl, în vârstă de 33 de ani.

A vrut să petreacă timp cu soțul ei, dar s-a simțit „în plus”

Femeia își începe povestea prin a mărturisi pe platforma Reddit faptul că prietenul apropiat soțului ei, Carl, și-a pierdut partenera de viață. Aceasta decedase din cauza cancerului, în urmă cu trei luni. De atunci, viața lui Carl s-a schimbat la 180 de grade. Soțul femeii care și-a expus povestea pe internet, însă, a dorit să îi fie alături, în momentele grele prin care trece. Îi oferea atât mâncare, cât și haine noi, și îl consideră pe bărbatul văduv precum „nicotina”.

„Încep prin a spune că soțul meu (33 de ani) are un prieten de aceeași vârstă cu el (numele acestuia este Carl), pe care îl consideră unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi. De altfel, uneori soțul meu îmi spune despre Carl că este precum „nicotina” pentru el, întrucât îi lipsește mult și își dorește să-și petreacă timpul cu el, amândoi lucrează în același loc și fac totul împreună. Din păcate, soția lui Carl a decedat acum trei luni din cauza cancerului, iar de atunci Carl a început să se izoleze. Soțului meu îi este foarte milă de el, încearcă să-i fie cât mai mult alături, îi aduce mâncare și haine noi”, mărturisește femeia.

Prietenul cel mai bun al soțului a venit și el în concediu

Totuși, povestea nu se termină aici. Femeia mărturisește că a fost pusă într-o situație extrem de bizară, în momentul în care a plecat în vacanță. Inițial, sejurul de trei zile ar fi trebuit să fie petrecut alături de soțul ei, însă, într-un final, s-a simțit „în plus”, după ce a fost invitat și Carl să li se alăture în călătorie.

”Ne planificasem o vacanță de 3 zile într-un alt stat. Am făcut o rezervare la hotel pentru două persoane. Nu am știut că soțul meu îl invitase și pe Carl cu noi, m-am supărat întrucât ne strica vacanța și pentru că nu am aflat decât în momentul în care ne-am dus să-l luăm cu mașina. Nu m-am simțit deloc bine când mi-a explicat că prietenul său era un văduv copleșit de durere, care avea nevoie de o vacanță. Problema care intervenise avea și legătură cu banii, întrucât Carl nu mai lucrase deloc de la moartea soției sale și din acest motiv nu își permitea să-și plătească și el o cameră”, a continuat femeia.

Femeia a fost pusă într-o situație bizară

Femeia continuă să povestească faptul că soțul ei a insistat să îl ia și pe Carl în vacanță, însă aceasta nu era de acord. În prima noapte când au ajuns la destinație, a adormit în cameră, iar, în momentul în care soțul ei și Carl au ajuns în dormitor, bărbatul a trezit-o pe partenera lui și i-a spus să doarmă pe saltea, și nu în pat.

„Soțul meu mi-a spus că trebuia să îl primim pe Carl în cameră cu noi, mie nu mi-a convenit deloc, dar el tot insista spunând că oricum vom fi aproape toată ziua pe plajă. În prima noapte petrecută acolo, dormeam când Carl și soțul meu s-au întors, iar acesta din urmă m-a trezit și mi-a zis că era nevoie să mă duc pe salteaua pe care o pusese pe jos ca să poată ocupa Carl patul. L-am întrebat dacă vorbea serios și el mi-a răspuns că nu era altă soluție, în condițiile în care Carl era oaspetele nostru și nu-l putea lăsa pe el să doarmă pe jos și, de asemenea, nici eu nu puteam împărți patul cu el”, a continuat ea.

Soțul a început să țipe la ea

Totul a culminat în momentul în care soțul ei a început să țipe, acuzând-o că este „irațională”. Atunci, femeia a părăsit hotelul și s-a întors acasă.

„I-am spus soțului meu că nu stabilisem așa ceva, iar el tot insista asupra ideii că prietenul său este văduv. Atunci l-am rugat pe Carl să iasă din cameră ca să mă pot îmbrăca și să plec acasă. Soțul meu a început să țipe la mine, mi-a zis că sunt irațională, dar mie nu mi-a păsat. Am părăsit hotelul și m-am întors acasă. Singura reacție a lui Carl a fost, când m-a văzut pregătindu-mă să plec, că am exagerat. După ce s-au întors și ei acasă, soțul meu a refuzat să vorbim despre ceea ce se întâmplase, dar nu a uitat să-mi amintească faptul că stricasem vacanța și că era dezgustat de reacția mea. Sunt de acord cu faptul că prietenul său suferă, poate că i-am stricat vacanța, dar nu aveam de unde să știu că venea cu noi”, a conchis femeia.

Ce reacții a primit femeia, după ce și-a expus experiența

Mesajul femeii a devenit viral pe rețelele de socializare și a primit reacții.

”Niciun bărbat nu își roagă soția să doarmă pe jos când este vorba doar de un prieten și nici nu insistă să împartă patul cu acesta”, spune o persoană.

Altcineva i-a comentat: ”Nu ar fi de mirare dacă soțul ei și Carl ar reprezenta un „cuplu” și ea ar fi de fapt „a treia roată la căruță”. Din păcate pentru ea, este foarte clar că nu are parte de atât de multă afecțiune din partea soțului precum are Carl. Nu lăsa ca această poveste să continue!”.

Sursă foto: Pixabay