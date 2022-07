Povestea emoționantă a Alexandrei, o mireasă care a fost la un pas de moarte chiar înainte să spună cel mai important ”Da!” din viața ei

Un fotograf român a spus una dintre cele mai înduioșătoare povești pe care le-a auzit de-a lungul carierei sale. Bărbatul întâlnește deseori cupluri ce urmează să spună ”DA!” în fața altarului, însă de curând a întâlnit un cuplu cu totul diferit. Alexandra este una dintre cele mai curajoase mirese. Află-i povestea.

Fotograful a postat pe pagina sa de Facebook una dintre cele mai impresionante povești pe care a auzit-o la cuplurile pe care el le fotografiază la nunți. Așadar, bărbatul a povestit despre ce i s-a întâmplat Alexandrei, o tânără care doar cu câteva zile înainte de marele eveniment a făcut un infarct și a intrat de două ori în stop cardiac.

Povestea emoționantă a Alexandrei

”Portretul unei inimi curajoase

Cred că postarea mea de azi va fi mai diferită, deoarece vreau să vă povestesc puțin despre Alexandra, una dintre miresele mele de anul acesta.

M-am întâlnit cu ea acum vreo 4 ani la nunta unor prieteni comuni și mi-a spus așa: „Pe tine o să te pun fotograf la nunta mea, numai să îmi pună mai repede Nicu inelul pe deget!”

Uneori evenimentele mai puțin plăcute din viața noastră, ne surprind chiar atunci când am vrea ca totul să fie perfect.

Cu trei săptămâni înainte de nunta lor, Alexandra m-a sunat și mi-a spus că a făcut infarct, dar că e bine și că nunta va avea loc. Vă las mai jos puțin din ce i s-a întâmplat:

„Pe 29 mai am făcut infarctul.

Nicu era distrus, nu înțelegea ce l-a lovit, nu știa dacă mă mai întorc acasă. Cred că nu voi uita niciodată fața lui când m-au urcat în ambulanță. 😔 Era o panică și o disperare în ochii lui cum nu am mai văzut niciodată.

Lor li s-a spus ca nu prea mai am șanse de supraviețuire…

Am stat foarte mult cu infarctul și am ajuns târziu la spital, am intrat direct într-o intervenție, coronografie, și mi-au pus stentul, timp în care am făcut 2 stopuri.

Am stat o noapte pe terapie intensiva. Luni dimineață m-au dus în salon și am stat până vineri internată.

După ce am ieșit, a urmat o săptămână de pregătiri pentru nuntă și sâmbătă, 11 iunie, a avut loc nunta”

Cam așa arată portretul unei inimi curajoase, a unei mirese superbe pe care o apreciez enorm.

știu că sună a clișeu expresia: „love my job”, dar asta pot să spun după toate poveștile de viață pe care le descopăr la fiecare cuplu pe care îl fotografiez.

Curaj, dragă inimă❤️”, a scris fotograful, pe pagina sa de Facebook.

