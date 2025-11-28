Acasă » Știri » Inteligența artificială, capcana în care mulți internauți cad: furt de identitate și dezinformare. Ce este autentic, de fapt?!

Inteligența artificială, capcana în care mulți internauți cad: furt de identitate și dezinformare. Ce este autentic, de fapt?!

De: Andreea Stăncescu 28/11/2025 | 21:25
Inteligența artificială, capcana în care mulți internauți cad: furt de identitate și dezinformare. Ce este autentic, de fapt?!
Sursa foto: Freepik

În ultimele decenii, inteligența artificială a avansat spectaculos, transformând modul în care creăm și percepem imaginile digitale. Tehnologiile AI nu doar că imită realitatea, ci pot genera scene, fețe și obiecte complet noi, cu un realism uluitor, deschizând atât oportunități creative uriașe, cât și provocări etice și sociale.

Inteligența artificială poate genera imagini extrem de realiste folosind rețele neuronale antrenate pe milioane de fotografii, învățând astfel modele precum iluminarea, anatomia, texturile și perspectiva. Modelele, cum ar fi sistemele de difuzie, transformă treptat zgomotul în imagini detaliate, imitând legile fizicii și structurile artistice. Astfel, AI poate crea fețe, obiecte sau scene care par autentice, deși nu au existat niciodată în realitate.

În prezent, imaginile generate de AI au ajuns să fie atât de realiste încât devine tot mai dificil pentru oameni să facă diferența între ce este autentic și ce a fost creat digital. Impactul acestei tehnologii este vast. Pe de o parte, permite realizarea rapidă a materialelor creative în publicitate, design sau educație.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Sursa foto: Freepik

Pe de altă parte, ridică probleme legate de deepfake-uri, dezinformare, furtul de identitate și încrederea în mediul digital. Societatea trebuie să găsească un echilibru între inovație și utilizarea responsabilă, prin instrumente mai bune de verificare și prin respectarea unor principii etice clare, pentru a preveni efectele negative și a profita în același timp de potențialul creativ al AI-ului.

Pe lângă provocările legate de realismul imaginilor, AI oferă și oportunități incredibile pentru creativitate și eficiență. Designerii, artiștii și educatorii pot genera rapid concepte vizuale, ilustrații sau materiale didactice, economisind timp și resurse. Cu toate acestea, pentru a beneficia cu adevărat de aceste avantaje, este esențial ca utilizarea AI-ului să fie însoțită de reguli clare și verificări riguroase.


CITEȘTE ȘI: Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta

O tânăra a murit la doar 23 de ani, după ce i-a scris lui ChatGPT. Ce i s-a întâmplat

Tags:
Iți recomandăm
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
Știri
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani!
Știri
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4…
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Digi 24
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul ...
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie ...
Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”
Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV
Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Vezi toate știrile
×