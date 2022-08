Internetul a luat foc, după despărţirea dintre Theo Rose şi Alex Leonte! Cum au reacţionat fanii, după ce au aflat că s-a cuplat cu Anghel Damian

Internetul a luat foc, după ce CANCAN.RO a anunţat în exclusivitate faptul că Theo Rose şi Alex Leonte nu mai formează un cuplu! La început fanii nici măcar nu au vrut să audă de despărţirea lor, apoi, după ce artista a confirmat separarea, admiratorii s-au împărţit în două tabere. Iată ce mesaje au apărut pe conturile de socializare ale nepotului lui Nea Marin.

Theo Rose şi Alex Leonte au format timp de cinci ani un cuplu foarte iubit de public. Fanii au fost socaţi seara trecută, atunci când au aflat de despărţirea lor, mai ales că nimic nu prevestea acest lucru. Mai mult, artista, dar şi fostul iubit încă aveau poze împreună, care ulterior au dispărut de pe reţelele de socializare.

Internauţii au primit cu greu vestea, ba chiar la început mulţi nici nu au crezut că este adevărat. Însă, la primele ore ale dimineţii, Theo Rose a confirmat dezvăluirile făcute de CANCAN.RO şi a spus cu sinceritate ce se întâmplă, de fapt, în viaţa ei.

Internetul a luat foc, după despărţirea dintre Theo Rose şi Alex Leonte!

După câteva ore, contul de Instagram al lui Alex Leonte a fost asaltat cu mesaje de la fani. Aceştia s-au împărţit în două tabere, mai exact cei care susţin alegerea pe care artista şi fostul său partener au luat-o şi cei care cred faptul că Theo Rose a făcut o greşeală.

Nepotul lui Nea Mărin a primit comentarii de încurajare, ba chiar una dintre fanele sale îşi doreşte să îl consoleze în această perioadă.

„Ea nu te mai iubea de mult, bine că i-ai fost alături când nu o știa nimeni… Urci în viață, dar și cobori, va vedea”/ „Viaţa merge înainte, Alex, ce este al tău, este pus deoparte, eşti de o frumuseţe rară, să nu dai o lacrima pe aceasta domnişoară, ai toată viaţa în faţă”/ „Tu părăsit, eu despărţită…Ce zici?😂”/ „Din respect pentru ce ați trăit împreună putea să mai aștepte puțin înainte sa se afișeze cu alt bărbat 🙌”, sunt doar câteva dintre comentariile internauţilor.

Theo Rose, primele declaraţii despre noua relaţie

Theo Rose și-ar fi dorit ca relația sa cu Anghel să mai rămână departe de ochii curioși ai publicului o perioadă, însă, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, artista a povestit tot.

”Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a precizat Theo Rose.

”Singura problemă a fost că nu am anunțat presa în legătură cu schimbările care au avut loc în viața mea. Deci nu avem nicio problemă, am trăit ca un om normal, s-au întâmplat lucruri în viața mea, muncesc efectiv în fiecare zi, nu am vrut deloc să mă pâsâi cu declarații prin presă și nu am fost pregătită. Am considerat că trebuie să spun lucrurile astea când sunt eu liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, să le arăt oamenilor frumos ce s-a întâmplat cu viața mea.

A venit chestia asta ca un topor pentru că sunt și oameni care nu țin neaparat să îmi fie bine, care ar vrea să se înțeleagă și alte lucruri despre mine. Eu vă spun că nu am păcat în situația asta, sunt liniștită când spun acest lucru, sunt o fată corectă și așa am fost și de data asta. Sunt mândră de mine tocmai pentru că nimeni nu are cu ce să mă atace în această situație, deși s-a vrut”, a mai spus Theo.