(P) Invertoare pentru panouri solare: cum le alegi

25/09/2025 | 10:35
Sistemele fotovoltaice devin tot mai populare în România, atât în mediul urban, cât și rural. Un invertor potrivit ajută panourile solare să livreze eficiență și fiabilitate pe termen lung. Dacă intenționezi să-ți instalezi panouri solare sau să optimizezi o investiție existentă, vei găsi în acest ghid sfaturi practice, exemple și criterii relevante pentru a alege invertorul potrivit.

Ce este un invertor și de ce contează alegerea lui?

Invertorul transformă curentul continuu produs de panouri în curent alternativ, gata de utilizat în locuință sau afacere. Fără un invertor adaptat nevoilor sistemului, riști să pierzi energie sau să te confrunți cu întreruperi. Pentru mulți proprietari de case sau companii mici, alegerea potrivită înseamnă mai mult decât specificații tehnice; contează și durata de viață, costurile de întreținere și posibilitatea de a extinde sistemul pe viitor. Dacă îți dorești modele fiabile, optează pentru invertoarele pentru panouri solare.

Alege tipul potrivit de invertor pentru situația ta

Microinvertoare

Se montează la fiecare panou individual; acest tip de invertor se potrivește acoperișurilor cu zone parțial umbrite, cum ar fi casele cu copaci. Alegând microinvertoare, reușești să menții producția constantă de energie chiar și în zilele în care o parte din acoperiș este acoperită de umbră în anumite ore. Cu toate acestea, achiziționând un astfel de model de invertor, costul inițial crește, iar întreținerea poate genera cheltuieli suplimentare dacă ai multe panouri, însă această soluție asigură flexibilitate și control individual asupra fiecărui panou.

Invertoare On-grid (conectate la rețea)

Invertoarele on-grid rămân cea mai aleasă opțiune în România. Acestea integrează energia produsă de panouri cu rețeaua distribuitorului de energie. Beneficiezi rapid de programul de prosumator: consumi ce ai nevoie și trimiți surplusul direct în rețea, obținând facturi mai mici. Dezavantajul apare în cazul întreruperilor de curent; invertorul se va opri automat pentru a respecta normele de siguranță.

Invertoare Off-grid

Dacă locuiești într-o zonă fără acces la rețeaua națională sau vrei să reduci complet dependența de furnizor, invertoarele off-grid devin relevante. Acestea funcționează împreună cu baterii care stochează surplusul de energie pentru perioadele fără soare. Gestionarea corectă a bateriilor joacă un rol important, iar după câțiva ani va trebui să investești în înlocuirea acestora.

Invertoare hibride

Permit atât conectarea la rețea, cât și stocarea energiei în baterii. Acestea oferă posibilitatea să consumi energia produsă direct, să livrezi surplusul către rețea sau să folosești baterii pentru perioade când panourile nu generează energia electrică de care ai nevoie. Multe familii aleg această soluție pentru flexibilitate – de exemplu, dacă apare o pană de curent, sistemul hibrid îți permite să folosești energia stocată și să nu întrerupi activitatea zilnică. Costurile inițiale sunt ceva mai mari, însă invertoarele hibride oferă siguranță și control.

Analizează specificațiile tehnice relevante

Puterea nominală

Alege puterea invertorului astfel încât să se alinieze cu valoarea totală a panourilor. De exemplu, la un sistem de 5 kW, optează pentru un invertor de 4,6 – 5 kW pentru rezultate optime – investiția într-un model subdimensionat duce la pierderi de energie și performanțe scăzute. În mediul casnic, panourile de 3 kW până la 6 kW acoperă nevoile unei familii medii.

Eficiența invertorului

Eficiența arată cât de multă energie transformată ajunge să fie utilizată. Modelele eficiente, cu valori peste 96%, ajută să economisești energia produsă. De exemplu, pentru un sistem ce produce 4.000 kWh/an, o diferență de 2 puncte procentuale la eficiență poate însemna până la 80 kWh/an pierduți.

Număr de faze

Pentru sistemele mici pentru case se utilizează, de regulă, invertoare monofazate, potrivite pentru consumatori standard. Dacă ai gospodării cu aparatură mare – cum ar fi pompe, compresoare sau stații de încărcare auto – un model trifazat asigură distribuție eficientă a curentului și protejează echipamentele. Pentru instalații ce depășesc 5-6 kW, trifazatul devine aproape o necesitate.

Compatibilitate cu baterii și funcții inteligente

Optează pentru un invertor care permite montarea bateriilor, dacă vrei să-ți extinzi sistemul în viitor. Unele modele moderne, cum ar fi cele hibride, acceptă optimizatoare de putere, utile dacă acoperișul are zone parțial umbrite.

Rezistență la mediu

Alege modele cu protecție la praf și apă, ideal cu standard IP65. În România, temperaturile și precipitațiile variază mult, iar astfel de modele se montează ușor și la exterior.

Instalarea și amplasarea corectă a invertorului

Un invertor corect amplasat protejează sistemul de defecțiuni și reduce costurile de întreținere.

  • Instalează dispozitivul într-un loc ferit de soare direct și surse de căldură (de exemplu, în garaj sau într-o cameră tehnică), pentru a evita supraîncălzirea.
  • Alege zone protejate de intemperii, însă cu acces ușor pentru verificare și întreținere. În practică, amplasarea invertorului pe partea nordică a casei, sub streașină, reduce șansele de avarie.
  • Dacă montezi invertorul la exterior, folosește cutii etanșe cu protecție la apă și praf.
  • Ține cont de zgomot: unele modele pot produce sunete perceptibile când funcționează la capacitate maximă.

Evită greșelile frecvente la alegerea și utilizarea invertorului

Mulți utilizatori, din dorința de a economisi, aleg un model sub puterea necesară sistemului de panouri. De exemplu, la un sistem de 7 kW cu invertor de 5 kW, pierderile de energie cresc lunar, iar investiția inițială nu se amortizează cum ai planificat. Dacă iei în calcul să stochezi energie în viitor, verifică de la început ca invertorul să fie compatibil cu baterii. Astfel, eviți costurile suplimentare generate de modificarea întregului sistem ulterior.

Fără o monitorizare eficientă, nu observi repede problemele de funcționare ale panourilor sau invertorului. Totodată, montajul invertorului în spații cu umiditate excesivă sau expuse direct la praf și căldură duce, uneori, la defectarea rapidă a componentelor. Dacă ai un acoperiș metalic fără ventilație, caută să montezi invertorul într-o zonă cu aerisire naturală sau artificială.

Alegerea corectă a invertorului te va ajuta să maximizezi beneficiile panourilor solare, să reduci costurile cu energia și să ai mai mult control asupra consumului propriu de energie electrică. Dacă ai îndoieli legate de dimensiunea sau tipul invertorului, discută cu un specialist în instalații fotovoltaice înainte de a lua o hotărâre. Ține cont de informațiile din acest ghid și evaluează fiecare aspect ținând cont de nevoile tale reale.

