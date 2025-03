Învins la Oscar de Adrien Brody, Sebastian Stan surprinde din nou: nu mai vorbește cu Alex Bogdan! Care este motivul

Seara trecută a avut loc gala Premiilor Oscar 2025, un eveniment așteptat cu nerăbdare de cinefili din întreaga lume. Anul acesta, ceremonia a avut o semnificație specială și pentru România, deoarece Sebastian Stan a fost primul român nominalizat la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”. Premiile Oscar au fost difuzate și în țară, iar cu această ocazie, Alex Bogdan a făcut o dezvăluire neașteptată despre Sebastian Stan. Ce relație există între cei doi actori?

În România, Oscarurile au fost transmise pe VOYO și au fost comentate de Irina Margareta Nistor, Maurice Munteanu, Amalia Enache și Alex Bogdan. Ei bine, cu această ocazie, cel din urmă a făcut o mărturisire neașteptată despre relația sa cu actorul de la Hollywood. Se pare că Alex Bogdan și Sebastian Stan nu își mai vorbesc. Care ar fi motivul?

(CITEȘTE ȘI: PREMIILE OSCAR 2025: SEBASTIAN STAN A TRECUT DIRECT PE LÂNGĂ PREMIUL PENTRU „CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL”)

Așa cum spuneam, în timp ce Sebastian Stan se afla la Los Angeles, participând la fastuoasa ceremonie de la Dolby Theatre, în România, Oscarurile au fost comentate într-o ediție specială pe VOYO, unde Alex Bogdan a făcut o mărturisire neașteptată despre relația sa cu actorul de la Hollywood.

Mai exact, în timpul transmisiunii Oscarurilor, Alex Bogdan a povestit că, deși îl admiră enorm pe Sebastian Stan și îi dorește să câștige râvnita statuetă, nu și-au mai vorbit de aproape un an. Potrivit declarațiilor sale, ruptura dintre cei doi s-a produs după un casting la care au participat împreună. Se pare că rolul respectiv i-a fost oferit lui Alex Bogdan, iar acest lucru nu ar fi fost deloc pe placul lui Sebastian Stan.

„Ultima oară am vorbit acum un an. Suntem într-o relație mai rece acum. Am dat un casting într-un film, pe care l-am luat eu, și s-a supărat”, a povestit Alex Bogdan