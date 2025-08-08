Ioan Becali a luat foc, după ce Nicușor Dan a refuzat să meargă la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Bă, să nu te duci...”

Giovanni Becali a avut o reacţie acidă la adresa lui Nicuşor Dan! Preşedintele României a decis să nu se prezinte la funeraliile lui Ion Iliescu, iar gestul său a fost taxat dur de mulţi, inclusiv de afacerist, în cadrul unui podcast.

Ion Iliescu s-a stins din viață marți, 5 august, iar evenimentul trist i-a împărţit pe români în două tabere: unii îl deplâng pe fostul șef de stat, însă alţii consideră că în sfârşit s-a făcut dreptate.

Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni pentru ca cei care au dorit să îi poată aduce un ultim omagiu. Mulţi şefi de stat s-au prezentat la funeralii, însă Nicușor Dan a fost una dintre marile absențe, deși sicriul se afla la doar câțiva pași de biroul său.

Ioan Becali l-a taxat pe Nicuşor Dan

În direct la podcastul DON Giovanni, Ioan Becali a răbufnit la adresa Preşedintelui.

„În țara asta nu există omenie. Țara asta va fi într-o vrajbă mare. Se vor întâmpla multe în țara asta. Nu se poate să te dezlipești de Rusia așa ușor(n.r. – Ion Iliescu). El era vorbitor de limbă rusă, avea o relație bună cu Gorbaciov. Numai diplomația lui Iliescu ne-a făcut să nu fim controlați de ruși în tot ce facem. Pot să spun despre el că a fost puțin hoțoman, discret, inteligent. Nu l-a interesat de el. E cel mai sărac președinte din istoria României. A fost cel mai cinstit președinte pe care l-a avut România.

Ne-am ales un președinte, pe Nicușor Dan. L-am ales pentru că am vrut toți să-l alegem. Băi, era la o încăpere de catafalc. Să nu vii tu, Președintele României, să faci o cruce? De ce? Că nu merge USR-ul? Tu ești președintele tuturor românilor! Am rămas șocat. Iliescu a fost un om nejudecat și necondamnat. A murit curat ca lacrima!

Ok, a fost mineriada! Au ieșit studenții să-i termine pe toți comuniștii. Cine-i liniștea pe ăștia? N-aveam miliție, n-aveam securitate, n-aveam gărzi, n-aveam nimic. Sunt de acord că nu trebuia să se facă prin violență, dar tu crezi că Iliescu le-a cerut asta?”, a fost opinia lui Ioan Becali la podcastul DON Giovanni.

Giovanni Becali a pus tunurile şi pe fostul preşedinte, Klaus Iohannis

Nici Klaus Iohannis, președintele ultimilor 10 ani, nu s-a prezentat la Palatul Cotroceni, doar a transmis un mesaj. Nici gestul său nu a trecut neobservat de afacerist.

„Dar domnul președinte care a fost înaintea lui, de la Sibiu, să nu vii… să trimiți doar un mesaj?

Eu am rămas șocat, care nu am nimic cu politica și nu mă interesează politica. Să nu faci doi pași din cabinetul tău, să-ți faci crucea, să-ți pui mâna la piept și gata. Respect pentru Băsescu, respect și pentru văr-miu, că e deputat. Asta va fi România, dezbinată”, a conchis Ioan Becali.

