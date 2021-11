Ioana Filimon, prezentă mai mereu în proiectele mari de televiziune, cum e și cel la care a participat recent, „Bravo, ai stil!”, dar și la evenimentele mondene, a luat o decizie radicală. Nu ar mai vrea să audă de Capitală și s-a mutat definitiv în Timișoara, orașul ei natal. Îi e mai bine acolo, sufletește, dar și economic. A devenit antreprenor și lucrurile s-ar fi așezat mai bine decât spera. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta Miss România 2016 a vorbit despre aceste schimbări din viața ei.

Nici măcar emisiunea „Bravo, ai stil!” , din care a fost recent descalificată, n-a făcut-o pe șatenă să se întoarcă în Capitală. A făcut naveta Timișoara-București pentru a putea participa la filmări și asta pentru că nu prea ar mai vrea să audă de Capitală.

„Mi-am făcut damblaua cu Bucureștiul”

Pare-se că, pentru Ioana Filimon, vremurile în care făcea furori prin televiziune sau pe la evenimentele mondene au cam apus. S-a retras în orașul natal și vrea să înceapă o viață nouă acolo, departe de „lumina reflectoarelor”.

„Sunt în Timișoara și mă ocup de afacerea mea în continuare. Am o agenție de marketing și publicitate și am și panouri LED, în Timișora. Din activitatea asta câștig suficient cât să mă întrețin, mai ales că astea merg, toată lumea-și face publicitate. S-a ivit ocazia și am decis că e ceva ce mi-ar plăcea.

La București nu mai vreau să mă întorc! Vreau să mă retrag din lumina reflectoarelor. Dau viața de Capitală pe Timișoara, gata! Nu știu dacă e vorba neapărat de vârstă, dar acum e mai bine pentru mine să-mi văd de treburile mele. Mi-am făcut damblaua cu Bucureștiul, am stat acolo, am tot făcut chestii, acum trebuie să mă ocup și de mine și de viitorul meu”, ne-a dezvăluit șatena.

Ioana Filimon a fost descalificată de la „Bravo, ai stil”

Din primele informații furnizate în culisele emisiunii, Ioana Filimon a fost descalificată pentru că ar fi pus în discuție familia Mădălinei Pamfile.

Ilinca Vandici: „Ioana Filimon lipsește. Vă spuneam că la începutul emisiunii că am de făcut un anunț extrem de important. Ei bine, a venit momentul să vă spun că din cauza încălcării regulamentului acestei competiții, cu părere de rău, începând din acest moment Ioana Filimon este descalificata și nu mai face parte din competiția noastră. Nicio reacție?

Nicoleta Dragne: ”Eu știam, nu am cum să mă fac surprinsă.”

Viviana Sposub: „Am aflat și noi azi, de fapt, ne-am dat seama, cel puțin eu mi-am dat seama pentru că Ioana venea deseori prima la machiaj și azi a lipsit. Și am presupus că nu mai vine.”

llinca Vandici: „Îmi pare foarte rău, îi doresc mult succes în tot ce face. O să îi simțim lipsa în competiție, însă este clar că zarurle au fost aruncate, iar lucrurile au fost decise.

Acesta este regulmentul emisiunii la care toate, fară nicio excepție, vă veți supune și v-ați supus până acum.”

Ioana Filimon a fost în centrul atenției în ultima perioada la „Bravo, ai stil! Celebrities” din cauza unui conflict pe care l-a avut cu Madalina Pamfile. Cele două și-au spus replici dure, iar disputa s-a lăsat și cu lacrimi din partea Mădălinei, care a susținut că Ioana a adus în discuție un subiect extrem de sensibil și anume familia ei.

