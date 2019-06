Ioana Ginghină a recunoscut adevăratul motiv al divorțului de Papadopol: “Alex a venit la mine într-o zi și mi-a zis că..” Imediat, a băgat divorț

Ioana Ginghină și Alex Papadopol au semnat joi, 20 iunie, actele de divorț, pe cale amiabilă, la notar. Cei doi s-au reîntâlnit după două luni în care nu s-au mai văzut, au discutat civilizat și au semnat actele, iar acum, oficial, nu mai sunt căsătoriți. Vedeta a vorbit despre relația ei și problemele care au dus la despărțirea definitivă.

Actrița a mărturisit că fostul ei soț i-a mărturisit că nu mai este fericit, discuțiile și certurile existând de un an. “El a lansat ideea de divorţ, eu nu mi-am dorit această despărţire. Ar fi fost bine să fie aşa să vină să-mi zică din prima: draga mea, divorţez. Noi aveam discuţii de un an zile. Au început discuţii, certuri din nimic, din pământ, din iarbă verde. El zice la un moment dat: «Nu mai sunt fericit!». Dintr-o dată mi-a zis că el nu mai e fericit. Păi de ce, dragă? Hai, dragă…. Nu, dacă era o altă femeie mi-aş fi revenit mult mai greu. Îţi dădea la orgoliu. A fost rutina, cred. Asta a fost”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click.ro.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, divorț la notar

Chiar dacă fanii și apropiații au crezut că este doar o perioadă mai grea în căsnicia lor și că se vor împăca, mai ales că cei doi au și o fetiță superbă, din păcate, inevitabilul s-a produs, iar Ioana și Papi au decis că divorțul este cea mai bună soluție pentru ei.

„Am fost astăzi la notar și am divorțat de comun acord. Toate discuțiile au fost civilizate. Am stabilit custodia comună a Ruxandrei. Într-adevăr, a durat două ore sa discutăm programul de vizitare a fiicei noastre și toate celelalte condiții ale custodiei. Unde va petrece Ruxi Crăciunul, Paștele și vacanțele. În privința pensiei alimentare, am stabilit o sumă generoasă. Tatăl ei o va sprijini și de acum încolo foarte mult. Nu am putut face partajul bunurilor comune tot în cadrul acestei întâlniri, întrucât nu avem finalizate toate actele pentru casa pe care am construit-o împreună, printre care și intabularea. Din discuții, partea lui din proprietate îi va rămâne Ruxandrei. Urmează să ne întâlnim sa rezolvăm cu actele și apoi vom rezolva partajul bunurilor comune tot la notar. Sunt fericită că am rezolvat totul în mod civilizat, la notar, și sunt sigură că vom rămâne într-o relație amiabilă, iar timpul va rezolva toate problemele. Nu am păstrat numele Papadopol, ci am revenit le cel de dinainte de căsătorie – Ginghină”, a explicat Ioana Ginghină.