Ioana Ginghină, adevărul despre fiica ei

Ioana Ginghină și-a deschis sufletul pentru CANCAN.RO și a făcut declarații exclusive despre Ruxandra, fiica ei, dar și despre relația pe care o are cu adolescenta. Frumoasa actriță ne-a povestit că Ruxi este într-o continuă schimbare și este rebelă, însă totul se desfășoară potrivit vârstei pe care o are, fără să întreacă limita.

Adolescența poate reprezenta o adevărată corvoadă pentru unii părinți, însă în ceea ce privește relația dintre Ioana Ginghină și fiica ei, Ruxandra, nici nu se pune problema de așa ceva.

Celebra actriță a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că Ruxandra este o adolescentă rebelă, însă niciodată nu face lucruri peste limita vârstei sau pe care ea nu le-ar putea tolera. Cu zâmbetul pe buze, Ioana Ginghină ne-a povestit totul despre look-ul pe care îl are Ruxi, dar și despre schimbările pe care dorește să le facă, treptat.

„Ruxi este foarte bine. Este rebelă, dar este rebelă atât cât trebuie și cât am fost și eu la vârsta ei. Are acum șuvițe roșcate în păr, până acum câteva zile erau albastre. Își dorește piercing în ureche, dar deocamdată nu am făcut acest pas nu din cauza faptului că nu îi dau voie, ci vreau să fiu sigură că găsim un salon foarte ok unde putem face acest lucru. Nu ne-am organizat încă în această privință”, a declarat Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Celebra actriță, tare mândră de fiica ei

Ioana Ginghină are toate motivele să fie o mămică mândră, căci se pare că Ruxandra îi calcă pe urme și este posibil să urmeze același drum ca și ea – actoria. Vedeta ne-a mai povestit câte ceva despre stilul vestimentar pe care l-a adoptat, în această perioadă a schimbărilor, fiica sa, dar și despre ambiția Ruxandrei de a veni, în fiecare dimineață, la școala de actorie a mamei sale.

„Vestimentația este mai mult pe negru, cu boncanci, cu multe inele, cu multe lanțuri la gât, dar cam atât. Aici se vede această latură mai rebelă. E un copil cu care mă înțeleg extraordinar de bine, nu pot să spun că avem probleme sau că ne certăm. Ea este un copil foarte bun, de un an și ceva chiar pot să spun că ne înțelegem perfect.

Am făcut acum cursuri de actori pentru copii, pe vară. Nu făcusem până acum vara, deși am școala de actorie de 9 ani. Anul acesta mi-am luat inima în dinți și am zis să fac și a venit și Ruxi, are 2 săptămâni de când se trezește dimineața și vine cu mine, nu a obligat-o nimeni, a fost pur și simplu dorința ei. Eu fac aceste cursuri de actorie cu ea de când este mică, îi place și mă bucur foarte mult că vine și că lasă telefonul măcar pe perioada asta cât stă cu mine la cursuri și se concentrează pe ceea ce are de făcut. Chiar este un copil foarte bun și sper din tot sufletul să fie așa toată adolescența”, a conchis Ioana Ginghină.