Ioana Ginghină are aspirații înalte la 44 de ani: “Vreau să fiu ca J. Lo!”

De câțiva ani, mai exact după ce a simțit din nou gustul „libertății”, Ioana Ginghină este într-o continuă transformare. Atât fizic, cât și psihic, actrița a reușit să se redescopere și, spune ea, să ajungă la cea mai bună versiune a ei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ioana Ginghină a dezvăluit care-i sunt aspirațiile la cei 44 de ani, dar și cum privește măritișul, după experiențele nefericite din trecut.

A fost la pământ, a crezut că nu poate face față unui divorț greu de înțeles și de acceptat, dar viața i-a demonstrat cât este de puternică. Ioana Ginghină privește viitorul cu mare încredere. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actrița a dezvăluit că se simte mai plină de viață ca niciodată și, deși are 44 de ani, simte că e loc de mai bine. Vrea să devină ca starurile de peste Ocean și va munci din greu pentru asta.

„Eu întotdeauna m-am uitat la vedetele de peste Ocean, mai în vârstă decât mine, și întotdeauna ziceam: «Când o să fiu mare, vreau să fiu ca …» Și, acum, zic: «Când o să fiu mare, vreau să fiu ca J. LO» pentru că, pe lângă felul în care arată, are un foarte mare succes.

Mi se pare că acum face mai multe filme ca niciodată, acum cântă mai mult ca niciodată, acum e mult mai vizibilă și mi se pare că arată și cel mai bine ca niciodată”, ne-a dezvăluit Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, nuntă în 2021?

În ultima perioadă, viața personală a Ioanei Ginghină a fost atent analizată! Actrița a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie și că și-ar dori să aibă un al doilea copil, iar cei mai mulți dintre admiratorii săi așteaptă marele eveniment. Ioana vorbește deschis despre acest subiect. Da, iubește și este iubită, dar nu mai vrea să grăbească lucrurile.

„La mine, acum, oricât de bine aș fi pe partea sentimentală, pentru mine nu mai este căsătoria un obiectiv. Dacă e să fie, să fie și vreau să mă bucur, să iubesc, să fiu iubită, dar nu mă mai interesează să bifez lucrurile.

Cred că vine și datorită vârstei, mai ales când ai de toate. Pentru că am casă, am mașină, am copil și vreau doar să mă bucur de viață cu oricine ar fi și cum ar fi. Nu e neapărat să fie soțul sau acest iubit!”, a mai spus actrița.

„Mi-am dat seama că am rămas în relațiile anterioare din frică”

„Lucrurile trebuie să meargă frumos, fără să ne chinuim și să le împingem de la spate. Când nu mai merg, nu mai merg și gata. Simt că sunt iubită, îl iubesc! Dar ceea ce vreau să spun e că, din experiențele anterioare, aveam senzația că nu pot trăi fără acea persoană.

Mi-am dat seama după despărțire că nu puteam trăi nu pentru că era vreo iubire extraordinară, ci pentru că te apucă frica. După ce am scăpat de chestia asta, pentru că am văzut că mă descurc foarte bine singură, după aceea totul este o bucurie”, a explicat Ioana Ginghină trăirile sale.

