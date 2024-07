Ion Amariei practică o meserie rară în Iași. Nemții au venit special în România să vorbească cu el

Ion Amariei, în vârstă de 43 de ani, și-a ales o meserie cu sufletul. Este destul de rară și puțini mai fac asta, pe meleagurile noastre. A îndrăgit încă din copilărie animalele, în special caii, pe care a învățat să-i potcovească. A „furat” meserie de la un vecin din comuna Mogoșești, Iași, apoi a făcut din asta o adevărată afacere. Nici prin cap nu-i trecea că poate ajunge să câștige o avere datorită muncii prestate. Cum a început totul?

„Când eram mic, mama îmi zicea să plec la joacă. Eu mă duceam la nea Vasile, potcovarul de la noi din sat, ca să fur meserie. Așa mult îmi plăcea ce face! Îl întrebam: «Nea Vasile, ai cai». «Da-cum», îmi zicea. «Uită-te la mine cum fac». Așa am învățat meseria”, mărturisea bărbatul, pentru BZI .

Ion s-a făcut potcovar, însă nu câștiga bani mulți din această meserie. Nu-i ajungeau de un trai decent și s-a gândit să se reprofileze. A început să muncească în construcții, cu gândul că va avea un trai bun. Bărbatul a plecat și peste hotare, unde a muncit la măslini, în Italia.

„După câțiva ani de învățat meserie am început să fac și eu treabă pe la oamenii care îmi aduceau caii. Unii au venit și de la Bacău să le potcovesc caii. Dar nu am făcut doar asta. Am lucrat și la măsline în Italia, și în construcții în Iași. E greu oriunde, dacă nu îți place munca (n.r. – râde)”, a mai spus acesta.