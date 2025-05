Ion Cristoiu: „Din câte am văzut până acum, administrația Trump nu are nicio putere în România” | Dan Diaconescu DIRECT

Ion Cristoiu a fost invitatul special în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Publicist și scriitor, acesta a anticipat cu mult înainte că Nicușor Dan va trece în turul doi. Mai mult de atât, acesta susține ideea conform căreia primarul general al Capitalei va ocupa fotoliul de la Cotroceni.

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a fost invitatul lui Dan Diaconescu în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Acesta a vorbit despre rezultatele primului tur al alegerilor de duminică, 4 mai 2025, dar și despre viitorul președinte de la Cotroceni.

Ion Cristoiu: ”Turul doi nu va depinde de poporul român”

În timpul unei intervenții video-call, Ion Cristoiu a mărturisit că, cel mai probabil, Nicușor Dan este cel care va câștiga al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Români. Mai mult de atât, scriitorul este convins că românii nu vor avea putere de decizie în turul doi, fotoliul de la Cotroceni urmând să fie preluat de un candidat ales în funcție de interesele Uniunii Europene și ale marilor puteri ale lumii.

DAN DIACONESCU: ”Ne-am văzut acum vreo șase ore pe hol aici la intrare și mi-ați zis că o să intre Nicușor Dan în finală. De unde știați dumneavoastră asta? Pe ce vă bazați, domnule Cristoiu?”

ION CRISTOIU (prin Skype): „Dl. Palada face o greșeală, analizează campania ca și cum am fi în America. Suntem în România, victoria lui Nicușor sau Simion nu depinde de poporul român. Pentru cine va fi președinte va fi o bătălie între UE, Macron, toată partea europeana și Trump. Din câte am văzut, administrația Trump nu are nicio putere în România. Rezultatul turului 2 nu va depinde de poporul român. Depinde cât de puternice sunt serviciile.

Se vede că nimeni n-a luat în serios ce scrie deja, așa zis, presă mare europeană. România este o țară foarte importantă în Uniunea Europeană, care are granița pe care o are cu Ucraina, votul va încerca să fie influențat de două mari forțe. Vă spun cu luciditate că rezultatul turului 2 nu va depinde de poporul român. Depinde de cât de puternice sunt serviciile din ambele părți. Din nenorocire, serviciile lui Trump nu au ajuns încă aici.”

