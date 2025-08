BREAKING | Ion Iliescu a murit la 95 de ani

Doliu în România! Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României s-a stins din viață astăzi, 5 august 2025, după ce organele i-au cedat.

UPDATE 18:00: La ora aceasta, spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” a publicat anunțul oficial al morții fostului președinte al României:

Știrea inițială:

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, se afla într-o stare critică, potrivit ultimelor buletine medicale emise de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București. Ion Iliescu, în vârstă de 95 de ani, era internat încă din luna iunie în cadrul unității medicale, după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Inițial, a ajuns la spital pentru o serie de investigații de rutină, însă analizele au indicat o afecțiune gravă care a necesitat internare de urgență.

În ultimii 20 de ani, fostul președinte al României a evitat aparițiile publice și s-a speculat faptul că politicianul ar suferi de mai multe boli cardiovasculare. Problemele serioase de sănătate au început în anul 2005, atunci când a fost internat în spital, apoi în 2019 când a ajuns pe mâna medicilor de la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr.C.C Iliescu” din Capitală, iar de atunci mergea lunar la controale medicale la Spitalul Elias din Capitală.

Ion Iliescu a condus statul român de trei ori, ca președinte al CFSN (Consiliul Frontului Salvării Naționale), între 1989-1992, apoi ca președinte al României, între anii 1992-1996 și între 2000-2004.

Tatăl lui Ion Iliescu, Alexandru, s-a născut în Oltenița și a fost un comunist ilegalist. În decembrie 1931, el a fugit în URSS, unde a participat la lucrările Congresului al V-lea al Partidului Comunist Român ținut la Gorikovo, lângă Moscova. El a mai rămas în Uniunea Sovietică încă patru ani. La întoarcerea în țară, tatăl lui Ion Iliescu a fost condamnat la închisoare, unde a și murit.

Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930. La vârsta de doar un an, a fost abandonat de mama lui naturală, Maria Dumitru Toma, de origine bulgară. Femeia nu s-a mai interesat niciodată de soarta lui. La scurt timp, Alxandru Vasile Iliescu s-a recăsătorit cu Maria P. Iliescu, care l-a crescut pe Ion Iliescu ca pe propriul copil.

Ion Iliescu a absolvit liceul Spiru Haret din București în anul 1949. El a studiat mecanica fluidelor la Institutul Politehnic București, Cu sprijinul Anei Pauker, a studiat și la Institutul Energetic din Universitatea din Moscova. Pe perioada în care a locuit în capitala Rusiei, Ion Iliescu a fost secretar al „Asociației studenților români”. S-a speculat că acesta îl cunoștea pe Mihail Gorbaciov, dar ambii au negat în repetate rânduri această informație.

În anul 1990, în revista Paris Match, au fost publicate informații care arătau că Nicolae Ceușescu ar fi crezut că între Ion Iliescu și Mihail Gorbaciov exista cu adevărat o conexiune. Asta pentru că Ion Iliescu , în timpul vizitei lui Gorbaciov în România, din iulie 1989, a fost trimis în afara Bucureștiului. Nicolae Ceaușescu ar fi vrut să prevină în acest fel orice contact dintre cei doi.

În timpul revoluției din decembrie 1989, Ion Iliescu și o parte a dizidenților politici au constituit Frontul Salvării Naționale. Partidul său a preluat puterea cu sprijinul forțelor armate conduse de Gen. Stănculescu. Iliescu a fost recunoscut ca lider al FSN și al autorității provizorii a statului până la alegerile din 1992.

Calitatea de lider provizoriu a statului a fost recunoscută și de Consiliul Frontului Salvării Naționale care s-a constituit ulterior din membrii FSN si a partidelor noi create. Ca membru fondator, Iliescu a rămas în FSN, organizația trecând prin câteva scindări politice care au dus la formarea FDSN-ului (aripa Iliescu) ulterior schimbându-și denumirea prin diferite fuziuni în Partidul Democrației Sociale din România (PDSR), apoi Partidul Social Democrat (PSD)

După aproape 29 de ani de la Revoluția Română, fost șef al statului este cercetat în două dosare importante, privind Revoluția și Mineriadele din 1990. În timpul evenimentelor din decembrie 1989, alături de alţi disidenţi, fondează Consiliul Frontului Salvării Naţionale, organism al puterii provizorii de stat şi, în acelaşi timp, un comandament ad-hoc având misiunea protejării şi consolidării victoriei Revoluţiei.

În urmă cu mulți ani, Ion Iliescu a acordat un interviu în care a vorbit despre averea pe care o are. El a mărturisit că nu este bogat și că singurele bunuri pe care le are sunt apartamentul și mașina.

„Cel mai constant și profund suport, în toată viața mea, a fost și este soția. Alături de ea am trecut prin multe. Nu am fost orbiți nici de putere, nici de avere. După o viață petrecută împreună, singurele noastre bunuri sunt casa în care locuim și o mașină cumpărată de soție. Apartamentul nu estei nici măcar de un confort extraordinar. Biroul meu este destul de restrâns, iar în dormitor încap doar patul și șifonierul”, a dezvăluit Ion Iliescu, într-un interviu acordat în anul 2003.

Deși și-a dorit foarte tare, Ion Iliescu nu a avut niciodată copii. Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, a povestit într-un interviu pentru revista VIP că şi-a dorit urmași, însă după mai multe sarcini toxice ale soţiei sale, acest lucru nu a mai fost posibil.

„Chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie… Soţia mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea nu s-a mai putut”, a povestit Ion Iliescu, în urmă cu câțiva ani.

Ion Iliescu și soția sa, Nina, nu s-au gândit niciodată să adopte un copil, nu pentru că ar fi avut prejudecăți, ci pentru că ambii duceau o viață agitată și erau mereu în atenția publicului.

Cu puțin timp înainte de a ajunge pe patul de spital, Ion Iliescu a oferit un interviu remarcabil fostului său consilier și ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu. Dialogul, cu un puternic caracter confesiv, a fost marcat de reflecții profunde despre viață și moarte.

Fostul președinte al României nu a evitat subiectele delicate și a transmis un mesaj cu valoare testamentară. În cuvinte simple, dar încărcate de semnificație, Iliescu le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în momentele cheie ale vieții sale. Un loc special în amintirile și recunoștința sa l-a ocupat Nina Iliescu, soția sa, pe care a menționat-o drept unul dintre cei mai importanți oameni din destinul său.

„Nu mi-a fost frică de viață și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă. Am mai fost întrebat asta și cred că e o întrebare tot mai vie pe măsură ce vârsta mea înaintează. Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță faptul că nu am avut acces la social media, mi-a prelungit viața, o viață care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea. Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic, dimpotrivă.

În rest, moartea e o experiență metafizică. Nu pot vorbi decât despre ceea ce a fost concret în această existență rotundă. Vreau să mulțumesc celor care m-au însoțit de-a lungul vieții, cu bune și cu rele, care au rămas alături de mine și când asta a fost împotriva lor, celor care mi-au rămas prieteni și când nu ne-am mai strâns mâna de la Cotroceni, ci din strada Atena sau din intimitatea casei mele, unde puțini ne-au trecut pragul. Îi sunt recunoscători Ninei, partenerul meu de drum lung. Viața noastră împreună nu a fost despre noi decât la această senectute, a fost despre alții, despre România, despre societatea pe care am vrut să o lăsăm în urma noastră lucidă și rațională. Colaboratorilor și simpatizanților știuți și neștiuți le doresc tot binele și îi asigur că i-am simțit mereu aproape”, a declarat Ion Iliescu