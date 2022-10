Prietenie și respect! Adrian Minune și Ion Pârnică, cunoscut drept “Oneaţă” sau “Regele Barbutului”, par că nu pot fi puși la pământ. Problemele din trecut au fost date uitării. Între cei doi există, în prezent, armonie și recunoștință. Femeia pe care au „împărțit-o” nu i-a învrăjbit. CANCAN.RO are detalii și informații în exclusivitate, direct de la sursă.

Invitat, alături de ”șeful cazinourilor”, Sorin Constantinescu, la podcastul TACLALE, Oneață și-a amintit de un episod pe care l-a trăit, în urmă cu două decenii. Adrian Minune, „fratele” celui poreclit „Regele Barbutului”, a fost „eroul” poveștii.

”Am avut o discuție. Eram cu o fată, am stat câteva luni, eu am plecat în Iordania, el s-a dat la ea și a luat-o. Și e și în ziua de azi cu ea!”, a explicat ”Regele Barbutului”.

Masă „împărătească” la Pitești

O lovitură sub centură încasată de Oneață. La propriu! ”Regele Barbutului” și celebrul manelist nu mai au, însă, nimic de împărțit în clipa de față. Au reluat legătura, iar tânăra nu mai reprezintă subiect de discuție în anturaj.

reporterii noștrii au intrat în posesia unui filmuleț cu Adrian Minune și Ion Pârnică. O întâlnire de gradul 0 între cei doi. Ce a urmat? În niciun caz scandal sau reproșuri.

Potrivit imaginilor, protagoniștii sunt în extaz la un botez, în Pitești. Stau împreună la masă. Băuturi fine și preparate fine își fac „veacul” în fața lor.

„Noi suntem frați, indiferent de ce a fost în trecut. Am fost la un eveniment și ne-am simțit bine, la o cunoștință din Pitești„, ne-a precizat „Regele Barbutului”.

„O fi dat 500, 1.000… cine a stat să-i numere?”

Oneață, clar, grăiește adevărul. Adrian Minune, ca naș, nu a rămas dator. A scos „cărămida” cu euro și a dat dedicații la greu pentru Ion Pârnică. Relaxat, „Regele Barbutului” a făcut istorie. După un scurt dialog cu interpreta, s-a concentrat pe băuturile fine care erau pe masă.

„Nimeni nu știe cum e la noi. O fi dat 500, 1.000 (n.r. de euro), cine a stat să vadă, să numere? Noi să fim sănătoși„, ne-a mai precizat „Regele Barbutului”.

L-a înnebunit pe Gigi Becali

Ion Pârnică este, cu siguranță, cel mai cunoscut barbugiu din țară. De-a lungul timpului, a învins la jocuri de noroc mai mulți „grei”, printre ele numărându-se Gigi Becali, vărul acestuia, Giovanni, dar şi Victor Piţurcă. “Oneaţă” are “jocul” în sânge şi nu se poate opri nici atunci când pierde sume exorbitante. A şi câştigat însă bani frumosi la cazinou de-a lungul anilor, iar printre “victimele” sale au fost şi milionari.

Cine este Adrian Minune

Născut pe 24 septembrie 1974, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, Adrian Simionescu este un celebru cântăreț de manele și muzică lăutărească. Adrian Copilul Minune, Adi de Vito și Adrian Minune sunt cele trei nume de scenă pe care le-a avut de-a lungul carierei.

A jucat în două filme, „Gadjo dilo” (1997) și „Furia” (2002). A fost consilier local al comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos, poziție din care a demisionat pe 20 aprilie 2011.

