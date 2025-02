Ion Șăulescu face dezvăluiri controversate după moartea lui Andrei Perneș. Informații de ultima oră

Ion Șaulescu, cunoscut din sezonul 4 al emisiunii „Mireasa”, trăiește o mare durere după aflarea veștii că Andrei Perneș, fost concurent al sezonului 5, a încetat din viață. Deși cei doi au participat în ediții diferite ale emisiunii, în culisele acesteia au legat o prietenie puternică, iar impactul acestei pierderi a fost copleșitor pentru Ion.

Ion și Andrei s-au întâlnit pentru prima dată în 2020, când Andrei a intrat în competiție, iar Ion făcea parte din echipa emisiunii „Capriciile iubirii”, prezentată de Gabriela Cristea. La început, Ion nu era prea convins de relațiile din casa „Mireasa”, inclusiv cea a lui Andrei, pe care o considera nesigură. Totuși, după ce l-a cunoscut mai bine, Ion și Andrei au devenit prieteni foarte apropiați. De fapt, Ion a descris relația lor ca fiind una deosebit de puternică, ajungând să-l considere pe Andrei un frate, mai mare sau mai mic, datorită conexiunii lor emoționale și înțelegerii reciproce.

În ciuda diferențelor de opinie inițiale despre relațiile lui Andrei din competiție, Ion a fost impresionat de natura sinceră și deschisă a acestuia. Andrei se remarca printr-o bunătate aparte și o inocență rar întâlnită, fiind un om care nu căuta să rănească pe nimeni. Această calitate l-a apropiat pe Ion de el, iar, în timp, cei doi au devenit prieteni nedespărțiți. Ion își amintește cu drag de momentele în care Andrei reușea să lumineze orice situație dificilă cu un simplu zâmbet sau o privire, aducând un strop de optimism chiar și în cele mai dificile momente.

L-am apreciat foarte mult în primă fază pentru libertatea cu care își exprima sentimentele, pentru bunătatea de care dădea dovadă și inocența lui. Pentru că oricine, orice ar zice, Andrei Perneș a fost un om inocent. N-a căutat în viața lui să facă rău, nimănui. Am început să ne apropiem ceva mai mult atunci când eu am început să-i critic relația pe care la acea vreme o avea el în casa Mireasa. L-am sfătuit să se reorienteze. După aceste sfaturi nu mă vedea prea bine, nu considera că aș putea fi un prieten foarte bun pentru el”, a spus Ion Șaulescu de la Mireasa 4, pentru Fanatik.ro

L-am cunoscut pe Andrei atunci când a venit concurent în sezonul 5 la Mireasa, în timp ce eu eram părerist la Capriciile Iubirii, cu doamna Gabriela Cristea și restul colegilor noștri de atunci. Am fost prieten de atunci, de când a intrat. Spiritul lui, vibe-ul lui cumva se asemăna cu al meu. Vedeam în el un frățior, un frate mai mare sau mai mic. Încă nu știam ce vârstă are atunci.

Ion a povestit cu durere cum a aflat despre moartea lui Andrei. Pe 19 februarie 2025, a început să primească mesaje care îi aduceau vestea tragică. La început, a refuzat să creadă în această informație, fiind extrem de reticent în fața unor astfel de vești. A fost atât de șocat, încât a avut o reacție dură față de cei care îi trimiteau mesaje despre decesul prietenului său. Ion nu voia să accepte realitatea și a așteptat confirmarea din partea unor surse oficiale înainte de a se lăsa copleșit de veste. Doar după ce mai multe persoane i-au confirmat nenorocirea, Ion a realizat că pierderea este reală.

„Încă de dimineață (n.r. ziua de 19 februarie a.c.) am primit mesaje în legătură cu decesul lui. Mesaje pe care am refuzat să le cred, ba mai mult, cu unele persoane chiar am fost destul de acid, pentru că nu îmi convenea să aud că nu mai este. Eu am refuzat până în ultima secundă, până n-a confirmat absolut toată lumea în măsură să confirme situația asta. Eu nu am vrut să cred că este reală și că s-a întâmplat.

În ultima instanță, după ce a trebuit să dau piept cu realitatea și să conștientizez. Nu avea de ce să mă mintă atâta lume și că adevărul ăsta e. A fost un șoc. Nu are rost să vă spun că am plâns, că m-am enervat. Nu-mi venea să cred, nu-mi venea să cred cum e viața. Eu mă uitam la el, la story, că avea pe Instagram pus de când fusese la cursurile lui de dansuri. După aceea am aflat tragedia. Am inima grea și numai păreri de rău. S-a dus unul dintre cei mai buni oameni pe care îi putea avea România”, a mai spus Ion Șaulescu, pentru sursa citată mai sus.