Ion Țiriac, declarațiile momentului în România: ”Slavă domnului că nu sunt ministrul Sportului, că aş rupe masa aia la şedinţa de Guvern!”

Cel mai bogat roman a spus lucrurilor pe nume! Aşa cum ne-a obişnuit de-a lungul timpului, Ion Țiriac transmite întotdeauna lucruri importante, inedite. Din sport, economie, educaţie, sănătate, politică, din absolut toate domeniile.

Un interviu cu Ion Ţiriac este mereu savuros! Preşedintele Federaţiei Române de Tenis a făcut declarații savuroase într-un interviu eveniment pentru ProSport.ro. Cel mai bogat roman a vorbit deschis depre problemele cu care se confruntă sportul românesc.

”Nu ştiu ce să fac, să râd sau să plâng? Domnul Constantinescu (n.r. preşedintele Emil Constantinescu) mai există, i-am spus în tribună, la Sydney 2000, dacă nu investim, în 15-20 de ani, nu numai că nu mai suntem în primele 10, nu mai suntem în primele 30. Am greşit, am ajuns pe 51 la Rio. Spunând treaba asta, despre ce vorbim noi? Vorbim despre o ţară care a avut mai multe excepţii decât orice altă ţară din lume. Meritul meu la Sydney a fost moştenirea din era comunismului. Şi canotoarele, şi Szabo, toţi au fost moşteniţi de acolo. Am făcut 26 de medalii. Gimnastica, erau 40 de antrenori români la alte naţiuni. Aur, argint, bronz, aur argint, bronz şi mi-au furat şi medalia lui Răducan. Am avut ghinionul şi la canotaj, mi s-a explicat cu vântul, că noi eram mai tehnici, că mai luam încă 2 medalii. S-a terminat, noi nu am mai semănat. Iar acest 0,026 la sută pentru sport este ruşinea naţiunii noastre, pe departe!

Slavă domnului că nu sunt ministrul Sportului, că aş rupe masa aia la şedinţa de Guvern. Păi este vorba despre sănătatea naţiunii mele, educaţia naţiunii mele, sportul te educă mai mult decât tot ce ai. Nu numai că te învaţă să câştigi, dar te învaţă să ştii să şi pierzi. Să accepţi să pierzi şi să fii mai bun mâine. Toate treburile astea, sănătate, educaţie, sport, nu le am! Acum, cum sunt cheltuiţi banii aceştia, asta este altă treabă. La sport se face bicicleta. Ne tot învârtim, dar ce e mai important? Oul sau găina care îl face? Şi societatea s-a schimbat. Copilul la un an şi jumătate la restaurant primeşte tableta şi dă cu degetul, că aşa nu mai ţipă, nu mai face altceva. Dar copilul acela nu ştie nici să M-E-A-R-G-Ă!”, a declarat Ion Țiriac.

Mai mult decât atât, Ion Țiriac a vorbit despre organizarea celor trei meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020 care se vor desfășura în România.

„Nu este niciun Campionat European de fotbal, sunt trei meciuri. Nu vreau să ating acum şi Calea Ferată, m-am săturat şi de ea, asta care susţineţi că avem neapărat nevoie de ea la Campionatul European de fotbal. Nu este niciun Campionat European de fotbal, sunt trei meciuri. Eu sper ca România să se califice, să o vedem măcar într-un meci, două şi aici. Şi dacă trei meciuri le jucăm şi fără România, unde le jucăm, cum le jucăm? Acest Campionat este anul viitor în mai. N-am făcut metroul şi acum facem cale ferată! Proiectul nu este al acestui Guvern, proiectul este de 3-4 ani. I-am rugat, faceţi linia ferată la 100 de metri, luaţi din terenul meu gratis. Şi apoi ştiţi ce spun? „Eu vă garantez că este un proiect important pentru Campionatul European şi în aceste 14 luni, de când încep lucrările, este gata”, a mai spus Ion Țiriac.

