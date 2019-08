Ionuț Dolănescu a rămas fără permisul de conducere. Prima reacție a artistului: ”Bine ar fi fost ca Poliţia să-şi fi făcut treaba şi la Caracal”

Ionuț Dolănescu a rămas fără permisul de conducere. Artistul se grăbea să ajungă la un concert, însă, a fost oprit de polițiști.

Ionuţ Dolănescu a rămas fără permisul de conducere pentru 90 de zile. Artistul mergea cu 125 de kilometri pe oră la ieşirea din Vaslui spre Muntenii de Jos pe data de 21 iulie. Autoturismului era înmatriculat în Florida, Statele Unite, iar pe lângă faptul că a rămas fără permisul de conducere, artistul a fost nevoit să plătească şi o amendă de 1300 de lei. (CITEȘTE ȘI: IONUȚ DOLĂNESCU A AJUNS DE NERECUNOSCUT! CUM FENTEAZĂ TRECEREA TIMPULUI)

“Da, este adevărat că mi-a fost reţinut permisul de conducere american! Este lăudabil faptul că Poliţia îşi face treaba, iar în faţa legii suntem toţi egali! Mă grăbeam să ajung la un concert cu orchestra, lângă Iaşi şi am depăşit viteza legală. Îmi pare rău, asta este, uneori se mai întâmplă! Ar fi de dorit ca în această ţară să avem oameni perspicace şi bine pregătiţi… Bine ar fi fost ca Poliţia să-şi fi făcut treaba şi la Caracal şi să acţioneze profesionist ca în orice ală ţară civilizată… Trebuie să reamarc faptul că în 7 luni cât am stat în America nu m-a oprit poliţia nici măcar o singură dată”, a mărturisit Ionuţ Dolănescu pentru Spynews.ro.

În vârstă de 47 de ani, Ionuț Dolănescu se află în prezent la cel de-al doilea mariaj. Basarabeanca Doinița i-a devenit soție după ce artistul a divortat pentru ea de Maria Dolănescu. Dragostea vieții sale l-a făcut tătic de trei ori: Ionuț Vlad, are 10 ani și 6 luni, fetița lor, Ioana Maria, are opt ani și a moștenit talentul celebrilor săi bunici, iar fiul cel mic, Iancu Marian Nicolae, are 4 ani și 6 luni. (VEZI ȘI: IONUȚ DOLĂNESCU, REACȚIE DURĂ DUPĂ CE S-A SPUS CĂ MARIA CIOBANU E GRAV BOLNAVĂ: “NU MOR CAII CÂND VOR CÂINII”)