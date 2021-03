Iordănescu jr., fair- play după 0-3 cu FCSB: „E un moment bun pentru ei!”

Edward Iordănescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a dat dovadă de un fair-play total la finalul derby-ului pe care echipa sa l-a pierdut la scor de neprezentare, scor 3-0 pe „Național Arena” cu FCSB.

Tehnicianul i-a luat apărarea lui Arlauskis și a spus că nu eliminarea goalkeeperului din minutul 41 a cântărit decisiv în economia partidei, recunsocând că FCSB a fost net superioară la toate capitolele.

„Nu putem să dăm vina pe eliminarea lui Arlauskis. Noi veneam după cinci jocuri fără gol primit, dar latura mentală a fost foarte scăzută. Antrenez echipa de patru luni, știu ce antrenez, ce echipă am în spate, iar astăzi s-a văzut că ultimele evenimente ne-au afectat foarte tare. Am simțit echipa căzută la antrenamente, am vrut să intervin, dar nu am reușit. Ne-au picat jucători decisivi, cu cifre importante. Nu am avut organizare și agresivitate. Au fost multe evenimente nefericite pentru noi în ultima perioadă și ne-a afectat. Au început să pice jucătorii și ceilalți stăteau cu frică. A contat și absența mea. Acasă a fost altceva, dar la astfel de jocuri era nevoie de mine, de agresivitatea mea, de vocea mea. Puteam să ridic spiritele și să creez o emulație. E un moment bun pentru ei, distanța e mică și eu am încredere că avem puterea să uităm acest rezultat, să gestionăm bine această pauză pentru că urmează meciuri grele”, a declarat Iordănescu jr.

În urma acestui rezultat FCSB și-a consolidat fotoliul de lider în Lga 1 acumulând 63 de puncte, cu trei peste CFR Cluj care a rămas pe locul 2, podiumul fiind completat de Universitatea Craiova cu 56 de puncte.

Program etapa 28 Liga 1

Universitatea Craiova – UTA Arad 2-0

Viitorul Constanța – Chindia Târgovişte 0-0

Astra Giurgiu – FC Botoşani 1-1

FC Voluntari – FC Hermannstadt 1-0

FCSB – CFR Cluj 3-0

Sâmbătă, 20 martie

ora 19:15 FC Argeș – Academica Clinceni

ora 21:30 Politehnica Iași – Dinamo Bucureşti

Duminică, 21 martie

ora 16:00 Sepsi OSK – Gaz Metan Mediaş