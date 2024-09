iPhone 16 s-a lansat. 5 motive ca să îl cumperi și 3 ca să îl ții pe cel vechi

Rata de reîmprospătare de 60 Hz rămâne: iPhone 16 și iPhone 16 Plus rămân cu un afișaj de 60 Hz. Apple ar putea susține că acest aspect nu este esențial și că cei care doresc un ecran cu reîmprospătare rapidă pot opta pentru iPhone 16 Pro, cu un cost suplimentar de 200 USD. Deși acest argument are oarecare validitate, el devine mai puțin convingător având în vedere că pentru sub 500 de dolari, pot achiziționa un Pixel 8a cu un afișaj de 120 Hz.