Ireal! Câți euro se cere chirie pe o garsonieră de doar 9 metri pătrați. Stai înghesuit, dar ai priveliște

În urmă cu ceva timp, garsoniera de 11 metri pătrați din Cluj devenea virală. Atunci toată lumea a fost scandalizată de chiria pe care proprietarul o cerea, însă se poate și mai rău. O nouă bombă a apărut pe piața imobiliară, o garsonieră de doar 9 metri pătrați cu un preț enorm.

Un anunț imobiliar a devenit viral. De această dată este vorba despre o garsonieră de 9 metri pătrați pe care proprietarul cere o chirie de 600 de euro pe lună. Toată lumea a fost șocată de prețul cerut, însă așa cum s-a întâmplat și în cazul din Cluj proprietarul a găsit repede un chiriaș.

Spațiul din garsonieră este atât de mic încânt nu ai loc decât pentru strictul necesar. În imobil se află doar un pat, o masă mică și o chicinetă. În ceea ce privește baia, aceasta este ascunsă în două dulapuri: dușul într-un dulap, iar toaleta în altul. Pe lângă acestea, chiriașa a mai adus o plită, un fierbător și un frigider mic.

Trebuie menționat că garsoniera despre care vorbim se află în Paris. Chiriașa ei este acum o tânără din Statele Unite ale Americii și este cât se poate de fericită de afacerea pe care a făcut-o.

„Vedeți Turnul Eiffel”

Tânără din America este încântată de noua sa locuință și le-a descris și interanuților cum arata mica ei casă. Aceasta se simte comod acolo, unde mai pui că de pe geam, printre copaci, se zărește și Turnul Eiffel.

,,Intrăm pe aici, asta e ușa. Toate produsele mele de igienă sunt aici. Pe chiuvetă am cremă și alte lucruri. La stânga este zona de bucătărie. Am o mică plită, un fierbător și un frigider și asta e tot. Acolo jos țin vasele și sus am produse alimentare. Și dulapul meu… care e dezordonat. Patul meu mic. Aici am un mic birou. Cu o vedere drăguță spre parc. Scaunul meu este și cuier pentru genți.

Plantele mele… și dacă vă uitați cu atenție vedeți acolo, printre copaci, Turnul Eiffel. În spatele ușii cu numărul 1 avem toaleta. Și în spatele ușii cu numărul 2, dușul, unde îmi țin și geamantanul. Astfel de apartamente, chiar și mai mici, se găsesc și în alte metropole scumpe – la Tokyo, Hong Kong și Londra. Și în România sunt de închiriat microapartamente. A ajuns faimos unul din Cluj, de 11 metri pătrați”, le-a spus tânăra internauților.

