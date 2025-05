IREAL ce mesaj i-a trimis George Simion lui Gigi Becali pe 18 martie 2025. Patronul FCSB, dezvăluiri uluitoare: ”'Nea Gigi, am nevoie de...”

Rezultatele de la primul al alegerilor prezidențiale a fost unul surprinzător pentru mulți români. Aproape 4 milioane de oameni l-au votat pe George Simion, câștigătorul detașat al scrutinului. Acum, Gigi Becali a ieșit public și a făcut o serie de declarații neașteptate. Patronul FCSB a susținut că liderul AUR știa deja din luna martie că va ajunge în turul doi.

Duminică, 4 mai 2025, cetățenii români au ieșit la vot în număr mare atât în diaspora, cât și în țară. Peste nouă milioane de oameni au mers la urne pentru a-și alege președintele. George Simion a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale. Liderul AUR se va lupta cu Nicușor Dan în data de 18 mai 2025. Crin Antonescu s-a clasat pe a treia poziție, la o diferență destul de mică de primarul general al Capitalei.

George Simion s-a clasat pe primul loc la alegerile prezidențiale din România, cu 40,96%. Acum, după încheierea primului scrutin, Gigi Becali a ieșit public și a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre liderul AUR.

Patronul FCSB a susținut că George Simion știa încă din luna martie că va ajunge în turul doi. Atunci, președintele partidului AUR l-a sunat pe Gigi Becali și i-a cerut ajutorul pentru o viitoare finală prezidențială între el și Nicușor Dan, scenariu care a devenit realitate.

„Pe data de 18 martie am primit un mesaj: ‘Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău în turul doi cu jocul cu Nicușor Dan’. Deci pe 18 martie mi-a spus. Eu am mesajul și pot să vi-l arăt: ‘Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău cu Nicușor Dan’.

Răspunsul meu: ‘Dacă o să ai norocul să intri în turul doi cu Nicușor Dan, vei fi din nou băiatul meu’. Acum el nu mai are nevoie să mai fie băiatul meu, că nici nu mai are nevoie de ajutorul meu. Are nevoie Simion acum de campanie?”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi24.ro.