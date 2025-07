Irina Columbeanu, adevărul despre iubitul francez! A recunoscut totul

Irina Columbeanu, fiica fostului milionar Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, a răspuns direct zvonurilor apărute în presă cu privire la o presupusă relație amoroasă cu un tânăr francez. Aflată în România pentru a-și vizita tatăl, care locuiește într-un cămin de bătrâni, Irina a vorbit deschis despre viața sa personală, dar și despre planurile de viitor.

Tânăra, care a împlinit recent 18 ani, locuiește de mai mulți ani în Malibu alături de mama sa, însă urmează să se mute în curând în New York pentru a continua studiile.

CITEȘTE ȘI: Monica i-a dat planurile peste cap lui Irinel Columbeanu, dar… Salvarea vine de la fiica lui!

În cadrul unei apariții publice, Irina a lămurit speculațiile legate de presupusul iubit:

Reacția spontană a lui Irinel Columbeanu nu a întârziat să apară.

Cu maturitate, Irina a adăugat că, în această perioadă, prioritățile sale sunt clare, iar un partener nu se află printre ele.

Irinuca nu a renunțat la România și la amintirile de aici atunci când s-a mutat alături de mama ei peste Ocean. Tocmai de aceea, fiica lui Irinel a luat în considerare posibilitatea de a-și continua studiile în țara unde a copilărit.

Mai exact, aceasta a avut în gând să urmeze Facultatea de Medicină din Cluj, dar s-a răzgândit. Planurile ei s-au schimbat atunci când a primit oportunitatea de a studia la New York University. Se pare că Irinuca nu va mai locui cu Monica Gabor și va renunța la Malibu pentru New York, acolo unde va începe un capitol esențial din viața ei.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu.”, a mai spus Irina Columbeanu.