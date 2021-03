Irina Rimes traversează o perioadă în care pare pusă pe schimbări. După ce fanii au insinuat că și-a modificat buzele, jurata de la Vocea României a ieșit din nou în evidență, dar nu cu o posibilă operație estetică, ci cu hainele și accesoriile pe care le poartă.

CANCAN.RO a obținut imagini inedite cu îndrăgita cântăreață, care pare să treacă și printr-o “revoluție”… cromatică. Irina Rimes s-a „îndrăgostit” de roșu, iar dovezile sunt la vedere. Nu doar mașina și-a ales-o în “culoarea dragostei”, ci și… telefonul.

(Citește și: Cum arată David Goldcher, noul iubit al Irinei Rimes! Pentru el s-a mutat în Franţa şi a lăsat în urmă tot)

Nu știm încotro se îndrepta atunci când a plecat din complexul rezidențial unde locuiește, dar cert e că drumul părerea unul extrem de important, având în vedere, așa cum puteți vedea și imaginile din galeria de mai sus, că Irina nu și-a ridicat ochii din telefonul mobil cel roșu.

Lucruri pe care Irina Rimes nu și le-a permis

Artista, compozitoare, jurat la “Vocea României”, cântăreața din Republica Moldova a atins, pe plan profesional, până la 29 de ani, un nivel la care mulți visează. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația „sub 30 de ani”.

Dar, situația nu a fost întotdeauna așa cum o vedeți acum. Irina Rimes provine dintr-o familie săracă și, la început, i-a fost foarte greu, până să aibă succes în cariera sa muzică.

Spune că avea 30 de lei în buzunar și ”chinuia” un Matiz vechi, care nu prindea mai mult de 60 km/h. Dar era fericită. „Mă bucur de lucrurile mici la fel cum mă bucur de lucrurile mari. Eram fericită şi atunci, sunt şi acum.

N-am perioade negre de care să-mi aduc aminte şi să zic: «Vai, ce bine că am ieşit de acolo». Înainte de «Visele» nu eram OK financiar, aveam cam 30 de lei în buzunar de cheltuit zilnic.

Mergeam cu Andi (n.r. – Bănică), soţul meu, într-un magazin mare, unde totul e mai ieftin, căutam cele mai ieftine chestii şi umpleam trei pungi cu chipsuri şi tot felul de dulciuri”, a povestit Irina Rimes.

Cum visa să devină celebră

Copilul Irina Rimes asculta noaptea concerte la Radio România Actualități, cum visa să ajungă celebră, un vis ce părea pentru ea intangibil. N-a fost așa.

„Când ajungeam acasă, eram foarte mulţumiţi. Aveam un Matiz ruginit şi mergeam cu el la Chişinău, la munte, peste tot. Săraca maşină, mai mult de 60 de kilometri pe oră nu ducea, dar noi eram fericiţi în ea.

Ţin minte cum mergeam noaptea şi ascultam concerte; la Radio România Actualităţi era o emisiune de la 2.00 la 3.00, în care se vorbea despre Bruce Springsteen, Madonna, Sting.

Atunci am făcut piese şi le-am vândut în Republica Moldova, ca să avem bani de trăit. N-am visat că o să fiu supercunoscută, că o să am concerte şi că o să ajung în juriu la «Vocea României». Era un vis un pic intangibil, dar mereu am sperat”, a declarat Irina Rimes pentru Adevărul.ro.

(Nu rata: Irina Rimes, criticată dur de fani după ce s-a afișat cu lenjeria intimă la vedere. Cum a reacționat artista )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.