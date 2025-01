Irinel Columbeanu face primele dezvăluiri despre femeia care l-a cucerit la azil: ”Este muza mea! Nu e româncă, dar…”

Irinel Columbeanu, fostul milionar obișnuit să trăiască pe picior mare, și-a găsit liniștea într-un loc neașteptat: azilul. Deși a pierdut tot – vila, averea și luxul – viața continuă să-i ofere surprize. La 67 de ani, Columbeanu a descoperit o dragoste sinceră, fără interese, departe de tumultul vieții sale de altădată.

După o viață în care a fost mereu înconjurat de femei și obișnuit să le răsfețe cu daruri extravagante, Irinel Columbeanu a descoperit acum o altă fațetă a iubirii. Fosta glorie a high-life-ului românesc trăiește acum o poveste simplă de dragoste, dar profundă, alături de o rezidentă a azilului. Nu este româncă, ci de origine germană, iar relația lor este bazată pe respect și conversații inteligente.

„Mă pregătesc să scriu o carte și am și o muză. Mă înțeleg foarte bine cu o doamnă foarte drăguță pe care am descoperit-o de când sunt aici. Este foarte deșteaptă, am ce vorbi cu ea mereu. Nu este româncă, este de origine germană. Are și ea copii, nepoți, care o vizitează. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere (n.r. râde)”, a declarat Irinel Columbeanu pentru CANCAN.

Dragoste fără lux: „Avem program de voie, să facem ce vrem”

Irinel recunoaște că azilul nu este locul unde și-ar fi imaginat să-și petreacă bătrânețea, dar spune că este mulțumit cu ce are acum. „Nu am de ce să mă plâng aici, condițiile sunt ok, nu m-a surprins nimic neplăcut. Avem program de voie, să facem ce vrem”, a mărturisit fostul afacerist, care pare să fi făcut pace cu trecutul.

Totuși, singurătatea bate uneori la ușă, mai ales că singura persoană care îl mai vizitează constant este un vechi prieten. ”O singură persoană mă mai vizitează constant, un foarte vechi prieten, atât. În urmă cu câteva luni au fost la mine și Irina cu Ramona”, a completat el.

Deși el a pierdut totul, Irinel Columbeanu nu încetează să se gândească la fiica sa, Irina, și la fosta soție, Monica. Cele două locuiesc acum în casa lor din Malibu, o zonă greu încercată în aceste moment ede incendii devastatoare.

”Irina și Monica sunt în siguranță momentan, nu au fost evacuate”, a mai spus acesta.

