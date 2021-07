Irinel Columbeanu încă o iubește pe Monica Gabor? Răspunsul cu tâlc oferit de fostul milionar face multă vâlvă: “Nimic nu e întâmplător în viață”

De curând, Irinel Columbeanu a acceptat să ofere un interviu despre relația pe care o are cu fosta soție, Monica Gabor, dar și despre anumite aspecte neștiute despre el și femeia alături de care a devenit tată. În timpul dezvăluirilor, fostul milionar a făcut precizări care i-au făcut pe unii oameni să creadă că, de fapt, el încă o iubește pe celebra brunetă.

Irinel Columbeanu încă o iubește pe Monica Gabor?

În vârstă de 64 de ani, Irinel Columbeanu și Monica Gabor, care are acum 33 de ani, au divorțat în 2011; diva a introdus acțiunea de divorț la Judecatoria Buftea la sfârșitul lui februarie 2011, la aproape cinci ani de mariaj – nunta lor spectaculoasă a avut loc în iulie 2006. Afaceristul a mărturisit în cadrul emisiunii “Exclusiv VIP” că, în viitoarea lui carte, va povesti și despre femeile din viața sa, iar fosta soție a ocupat un capitol important în această privință.

Cristi Brancu l-a întrebat dacă femeile din viața lui – printre care s-au numărat și Anna Leko și Romanița Iovan – i-au fost alături doar pentru avantaje materiale, iar fostul milionar a răspuns astfel: “Poate că banii sunt ceea ce atrag cel mai mult. Eu ți-aș răspunde descriindu-mă pe mine, nu reprezint numai banii în ochii celor din jur. Este o persoană foarte inteligentă. (n.r.: Oana, ultima sa iubită). În legătură cu fostele, nu doar banii au fost la mijloc”.

Fosta soție a lui Irinel Columneanu lucrează, în prezent, ca profesoară de limba engleză pentru copiii imigranților la o școală din Beverly Hills. Inițial, când s-a mutat în California, Monica Gabor și-a ajutat iubitul în diferite afaceri pe care acesta le deține peste Ocean, după care a urmat un curs pentru a putea preda.

Deși, după divorțul monstruos, fostul milionar nu accepta ca fiica lui să meargă în vizită la mama ei, în timp, relațiile dintre cei doi părinți s-au armonizat. Iar după ce Irinel Columbeanu a rămas fără avere, el a decis ca prințesa lui să locuiască alături de Monica Gabor, Mr. Pink și fiul pe care acesta îl are dintr-o relație anterioară; Antony se înțelege de minune cu sora lui vitregă, Irina Columbeanu.

“Era o fată deja bine educată, nu tatăl meu a învățat-o limba română. Este un om deștept, mi-am dat seama din 2016, când am fost acolo. Această părere mi-o mențin și acum, uitându-mă la efectele acestei educații asupra fiicei mele.

Monica a fost în București, în timpul pandemiei. Irina era la școală. Probabil, nu știu. (n.r.: răspunsul lui când a fost întrebat dacă o mai iubește pe fosta soție). Nimic nu e întâmplător în viață”, a mai declarat afaceristul la “Exclusiv VIP” .

Despre volumul pe care urmează să îl lanseze, fostul soț al Monicăi Gabor a mai spus: “Da, este adevărat, este o carte care se inspiră din fapte reale ale vieții mele. În ea o să scriu și o să vorbesc despre viața mea personală. Evident că o să povestesc și despre relațiile pe care le-am avut cu diverse femei celebre sau mai puțin celebre de până acum.

Ideile sunt proprii. Nu mă consult cu nimeni, despre ce să scriu sau nu. Până în momentul de față am scris 50.000 de cuvinte, nu am stabilit un număr de pagini, o să vedeți la final cum va fi. Plus că nici nu vreau să dezvălui prea multe acum pentru că nu ar mai avea niciun farmec”.

Sursa foto: Instagram / @irina_unicorns & @monicagabor888