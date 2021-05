În urmă cu zece ani, era la un pas să ajungă în pușcărie, după ce a fost acuzată de trafic de droguri în România. Ulterior, Lorena Sârbu o ajuta pe Monica Gabor să ajungă și să devină cunoscută în S.U.A. Astăzi, viața șatenei s-a schimbat la 180 de grade! CANCAN.RO a aflat cu ce se ocupă acum Lorena Sârbu.

Lorena Sârbu este o femeie de afaceri, originară din Timișoara, căsătorită cu multimilionarul Toby Crabel. În 2008, șatena a fost la un pas să ajungă în spatele gratiilor după ce polițiștii de la DIICOT au descoperit pe Aeroportul din Arad două colete expediate din America pentru Lorena Sârbu și o apropiată de-ale timișorencei, care conțineau 1.000 de comprimate.

În fața procurorilor, Lorena Sârbu a recunoscut că obișnuia să consume diferite tipuri de droguri și a fost internată de mai multe ori la dezintoxicare, în clinici renumite. Despre pastilele din colete, care conțineau substanțe narcotice, ea a susținut la vremea respectivă că i-au fost prescrise de medicii din S.U.A. Magistrații din Timiș au achitat-o pe bandă rulantă pe Lorena Sârbu, însă procurorii au contestat deciziile de fiecare dată. (CITEȘTE ȘI: MONICA GABOR ȘI-A REVĂZUT SORA DUPĂ 2 ANI ÎN DUBAI)

Lorena Sârbu, sprijinul de nădejde al Moncăi Gabor

Lorena Sârbu este cea care a chemat-o pe Monica Gabor în Los Angeles, acolo unde fosta „scorpie de la Izvorani” susținea că a mers să facă bani pentru a-i asigura un viitor mai bun fiicei pe care o are împreună cu Irinel Columbeanu.

Monica Gabor a defilat patru seri pentru Lorena Sârbu, care deține agenția Elite Modelling, în ținutele semnate de timișoreancă. La vremea respectivă, fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi primit 10.000 de dolari din partea timișorencei. O parte din bani „pe contract”, iar restul ar fi fost cash, ca să evite impozitele.

Totodată, la vremea respectivă, Monica Gabor a fost suspectată că ar fi încălcat legile americane și s-ar fi folosit de viza VIP obținută cu ajutorul agenției Elite Modelling ca să ajungă peste Ocean și să muncească la negru. (VEZI ȘI: BIANCA ÎN DUBAI, VIAȚĂ CA ÎN RAI)

Cum arată și cu ce se ocupă acum Lorena Sârbu

Lorena Sârbu este căsătorită cu Toby Crabel, un multimilionar din S.U.A. Cei doi locuiesc într-o vilă luxoasă din Los Angeles, cu vedere către Oceanul Pacific, și au împreună trei copii: Andrei, în vârstă de 17 ani, și gemenele Ella Ivy şi Ava Eleonora Ann, în vârstă de 6 ani. Timișoreanca a plătit o tânără de 25 de ani din S.U.A cu circa 50.000 de dolari pentru a le purta în pântec pe gemene.

Absolventă a Colegiului Naţional Bănăţean din Timişoara, Lorena a studiat psihologia, însă la sfârşitul anilor ’90 a plecat în America, să studieze designul vestimentar la „International Academy of Design&Technology” din Chicago. S-a mutat apoi în Los Angeles şi a studiat la Fashion Institute Of Design and Merchandising. (NU RATA: IRINEL COLUMBEANU, MOMENTUL ADEVĂRULUI)

De la rochii pentru păpuşile ei, Lorena Sârbu a ajuns să creeze haine pentru celebrităţile de la Hollywood. Astfel, a devenit cunoscută în America după ce starurile au început să se afișeze la evenimente în ținutele create de ea. Jennifer Lopez, Sofia Vergara, Eva Longoria, Blake Lively și Kelly Macdonald sunt doar câteva dintre vedetele de peste Ocean care i-au purtat creaţiile.

“Totul a început cu un mic butic în Beverly Hills. Munca şi seriozitatea, calităţi moştenite de la părinţii mei, m-au ajutat enorm. Îmi amintesc că la vârsta de 14 ani le-am spus părinţilor mei că visul meu este de a merge în SUA”, spunea Lorena.

Lorena Sârbu a fost inclusă în Top 100 al celor mai influenţi creatori de modă, clasându-se pe un onorant loc 68.

Are America la picioare

După ce și-a lansat prima colecție în 2009, în New York, visul ei a început să se contureze. Astăzi, creaţiile Lorenei Sârbu pot fi găsite şi în magazine de prestigiu din SUA şi întreaga lume. Și nu doar pe plan profesional totul merge ca pe roate! (CITEȘTE ȘI: TOP 30 VEDETE CARE S-AU „ÎNCINS” LA PLAJĂ. „LUAȚI-VĂ O CAMERĂ…”)

Lorena Sârbu are un soț care o iubește și o susține necondiționat. Cei doi au împreună trei copii de care sunt extrem de mândri. În urmă cu o săptămână, în familia lor a fost mare sărbătoare. Soțul timișorencei, Toby Crabel a împlinit vârsta de 66 de ani. Lorena i-a organizat o petrecere-surpriză, la care au participat familiile celor doi și prietenii de suflet. Designerul a publicat mai multe imagini de la eveniment și, ce-i drept, ea pare să fi găsit elixirul tinereții!

