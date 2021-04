Irinel Columbeanu, dezvăluiri din căsnicia cu Monica Gabor: ”A avut toate motivele să divorțeze de mine”

Irinel Columbeanu a făcut dezvăluiri din căsnicia cu Monica Gabor. Afaceristul și-a deschis sufletul și a mărturisit că fosta lui soție a avut toate motivele din lume pentru a divorța de el.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, iar după infidelitățile lui Irinel Columbeanu, Monica a decis să pună capăt mariajului.

Afaceristul era convins că se va ajunge în acest punct. Ulterior, Monica Gabor și-a găsit liniștea în brațele lui Mr. Pink, un milionar, alături de care locuiește în America.

”Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood.

O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a declarat afaceristul la un post de televiziune.

Monica Gabor i-a oferit ajutorul

În ciuda faptului că a fost abandonat de multe cunoștințe din cauza problemelor finaciare, Monica Gabor nu l-a uitat! Potrivit unor apropiați din anturajul celor doi, după ce a venit în România în urmă cu câteva luni, fosta doamnă din Izvorani i-ar fi propus lui Irinel Columbeanu să vină cu ea în SUA, unde ar putea să o ia de la zero și să petreacă timp alături de fiica lui.

Nu de puține ori, afaceristul a mărturisit că îi este dor de Irinuca, pe care nu a mai văzut-o de foarte mult timp. Se pare, însă, că Irinel Columbeanu nu a putut să se despartă de viața din România.