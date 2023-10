Irinel Columbeanu, jefuit?! Acuze fără precedent lansate după ce a ajuns la azil: „Nu știu unde au dispărut”

După ce a ajuns în centrul pentru seniori, Irinel Columbeanu (66 de ani) a vorbit despre cauzele care ar fi putut duce la incendiul devastator de la Izvorani. Fostul milionar nu exclude varianta unui jaf mascat. Care este, de fapt, teoria acestuia.

Invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, fostul om de afaceri a făcut o analiză mai amănunțită a dezastrului financiar în care se află. Cauzele incendiul casei de la Izvorani par să fie încă învăluite în mister.

Irinel Columbeanu nu exclude varianta unui jaf mascat

Fostul soț al Monicăi Gabor nu exclude teoria conform căreia incendiul casei de la Izvorani a fost provocat intenționat, în acest fel având loc un furt mascat. Luxoasa casă a ars în totalitate, iar toate bunurile s-au făcut scrum. Ceea ce a dus la consolidarea acestei teorii a fost, de fapt, dispariția frescelor din vilă, dispariție despre care a aflat de la actuala proprietară a casei. Fiind vorba despre niște fresce mobile, picturile nu au mai fost găsite după incendiu.

Citește și: PRIMELE IMAGINI CU IRINEL COLUMBEANU ÎN AZIL ȘI DECLARAȚII ÎNFIORĂTOARE: „POATE MAI TRĂIEȘTE UN AN SAU DOI”. DEZVĂLUIRI CRUNTE ALE CELUI MAI BUN PRIETEN

„Cu excepția statuii toate bunurile din casă au ars. Din cauza flăcărilor s-a prăbușit podeaua de sub etajul pe care era postamentul, pe care stătea statuia, și atunci s-a dus în apă. Oricum nu avea cum să se distrugă statuia, fiindcă era din fibră din sticlă. Am primit recent vizita lui Matei, fiul domnului Sabin Bălașa, care și-a adus aminte că statuia era din fibră de sticlă și oricum nu ar fi avut cum să ardă. Am fost vizitat la azil și de domnul Mihai Drăgulescu, care a fost șeful șantierului care a construit casa, și am discutat cu el mai mult despre acest lucru: cum s-a întâmplat oare să ia foc?!

Eu, inițial, aveam o teorie. Deoarece frescele au dispărut, putând fi luate de pe pereți, căci erau niște fresce mobile, puteai să le iei dacă voiai. Aceste fresce nu s-au mai găsit! Am vorbit cu doamna care este acum proprietara acelei vile și mi-a spus că nu s-au mai găsit respectivele fresce, nu știu unde au dispărut. Oricum dacă cineva, cum mă gândisem eu că a fost un foc pus ca să mascheze un furt, dacă ar fi luat acele fresce ar fi trebuit să aibă o casă cam de aceleași dimensiuni. Erau vreo 2000 de metri pătrați construiți, nu mai vorbim de ce era în curtea care avea un hectar, ponton, toate astea au rămas cui este acum proprietarul casei”, a povestit Irinel Columbeanu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Irinel Columbeanu: ”Am vrut să țin în frâu costurile casei”

În concordanță cu teoria fostului milionar, casa în care a locuit era construită din lemn, motiv pentru care focul s-a răspândit rapid, iar daunele au fost pe măsură. Inițial s-a crezut că focul ar fi pornit din cauza sistemului ieftin de izolare al cablurilor electrice, ceea ce ar fi dus la provocarea unui scurt circuit.Vila de la Izvorani a fost construită pe malul lacului Snagov, pe un teren de 10.000 mp și dispunea de 15 dormitoare cu baie proprie și dressing, saună, 5 garaje, dar și piscină interioară și exterioară.

„Structura casei era din lemn, asta era specialitatea domnului care a construit-o, tot din California. Eu am fost acolo, cu părinții mei și cu Romanița, și am avut ocazia să văd genul de case pe care le construia și care erau tot așa foarte mari, impunătoare. Am ales să merg pe această soluție care, deși avea structură de beton, fiind mult lemn putea să ardă. Am discutat cu domnul Mihai și ipoteza că focul ar fi putut pleca de undeva de la piscină, dar se pare că nu a fost așa. Eu cred că pentru a se încadra în costuri, eu fiind destul de zgârcit cu aruncatul banilor chiar și pe o casă, am vrut să țin în frâu aceste costuri, iar lucrul acesta a dus la alegerea unei soluții foarte ieftine care cred că a impietat și asupra modului de izolare al cablurilor electrice. Este posibil să fi luat foc din această cauză. Mai era acolo și un UPS la subsol, care s-ar putea să fi fost și acesta una din cauze. Posibil să fi fost un scurt circuit și după aceea lemnul se autoaprinde”, a mai spus Irinel Columbeanu.