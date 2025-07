Ispita Cristina Scarlevschi, de urgență la spital! Ce probleme de sănătate are: „Febra nu mai scade, nimic nu se întâmplă”

Ispita Cristina Scarlevschi a avut nevoie de ajutorul medicilor și a ajuns de urgență la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă? Le-a povestit totul urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare! Iată ce a mărturisit cu această ocazie!

Cristina Scarlevschi nu trece prin cele mai frumoase momente, iar urmăritorii ei au aflat vestea chiar de la ea în mediul online. Se știe deja că este una dintre cele mai îndrăgite ispite de la Insula Iubirii, sezonul 9, așa că îi ține pe admiratori la curent cu ce se întâmplă în viața ei prin intermediul rețelelor de socializare.

Tânăra a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unor probleme de sănătate. Această veste i-a îngrijorat pe urmăritorii ei! Cristina Scarlevschi, mereu cu zâmbetul pe buze și plină de viață, se confruntă cu simptome supărătoare: dureri musculare, dureri în gât și febră. De asemenea, este important de precizat faptul că medicii nu au depisatat reflux gastro-esofagian.

Cristina Scarlevschi este nevoită să meargă la o clinică pentru a face alte analize. Motivul? Ispita de la Insula Iubirii a luat mai multe pastile și are rezistență la antibioticul primit de la medici, iar febra nu îi scade din această cauză. Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că tânăra abia reușește să înghită și speră să se simtă mai bine cât de curând. Șatena îi ține pe urmăritorii ei la curent cu tot ce se întâmplă.

„Eu de-abia înghit, merg la o clinică să fac alte analize pentru că am rezistență la antibioticul pe care mi l-au dat, febra nu mai scade, nimic nu se întâmplă. Am impresia că am îmbătrânit”, a adăugat Cristina Scarlevschi pe rețelele de socializare.