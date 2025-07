Ispita de la Insula Iubirii care a fost mega-extaziată de experiența din Thailanda! Vrea înapoi și în ediția din 2026

O ispită masculină de la Insula Iubirii care a fost mega-extaziată de experiența din Thailanda! A dezvăluit că vrea înapoi și în ediția din 2026! Iată ce a spus despre momentele petrecute pe insulă! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Cătălin Brînză, în vârstă de 36 de ani, este una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii, sezonul 9. Lucrează în Marea Britanie ca director de retail pentru un brand cunoscut, a trăit în Thailanda o experiență pe care o descrie ca pe ceva cu adevărat magic și de neuitat.

Când a plecat la Insula Iubirii credea că știe la ce să se aștepte, dar realitatea a fost mai profundă. Cătălin Brînză a fost plăcut surprins de tot ce s-a întâmplat în emisiune, „de la început până la sfârșit”. Bărbatul își va aminti de-a lungul anilor cu drag de tot ce a trăit acolo!

Întrebat dacă ar mai merge în emisiune, răspunsul lui Cătălin Brînză a fost unul pozitiv! Nu știe dacă va fi selectat pe viitor, însă ar accepta cu mare drag! A recunoscut că nu are o anumită tipologie de femeie și a mers la Insula Iubirii pentru a se redecoperi pe sine!

„Bineînțeles! Nu știu dacă voi mai fi selectat pe viitor, dar cu siguranță cu mare drag aș face acest pas din nou (…) Eu nu am o tipologie anume de femeie. Eu am fost acolo să mă redescopăr pe mine, să mă deconectez de la viața profesională și privată și am fost surprins. În primă fază, am crezut că mă duc pregătit, dar ajungând acolo, deconectându-mă de tot ce este în jurul meu, eram absolut ca un nou născut”, a spus ispita.