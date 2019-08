Ispita Mircea, adevărul despre relația cu Teodora: “Poartă întotdeauna o mască, este o prefăcută”

Mircea Radu, unul dintre cei mai doriți bărbați de pe Insula Iubirii a făcut dezvăluiri incendiare despre relația cu una dintre concurentele emisiunii.

Teodora, femeia matură care a venit pe Insula Iubirii pentru a-și tesat relația și-a arătat adevăratul caracter în compania ispitei perefrate. Deși cei doi au petrecut momente frumoase împreună, Mircea nu a menajat-o deloc pe brunetă, din contră a spus ce părere i-a lăsat defapt femeia.

“Nu vreau să fiu atât de rău. Teodora poartă o mască, e prefăcută, încrezută, are impresia că știe și cunoaște tot. Ea e o enciclopedie, astea sunt lucrurile urâte. Pe de altă parte, e umană, când vrea. Nu vreau să demolez, Teodora are și părți bune. Vrea să fie perfectă în fața televizoarelor, asta vrea să demonstreze tuturor. Când are momentele de liniște, când eram mai intimi, devenea Teodora mai plăcută. Eu vreau să fie o persoană naturală, simplă, nu o mască. Masca o să cadă, o să fii criticat. M-am simțit folosit de Teo, da, pentru că vrea să demonstreze ceva folosindu-mă pe mine. Ajunge la momentele în care mă critică și mă jignește.”, a povestit ispita Mircea pentru Antena Stars.

Scene cu tentă gay la Insula Iubirii

Costas și Bogdan au făcut un adevărat show erotic la Insula Iubirii. Lucrurile au luat-o razna, când, cei doi băieți nu s-au mai abținut și și-au dat frâu liber sentimentelor, realizând scene cu tentă gay. Adrian lasă reținerile și începe să fie tot mai dezinvolt și lipsit de inhibiții.

Cei doi s-au pipăit şi mulți au crezut că s-au sărutat. Petrecerea kitsch s-a jucat cu simțurile tuturor și nu a mai durat mult până ce Bogdan a început să se bucure de atenția tuturor, prin atingeri și sărutări cu ispitele.

Nu au lipsit nici dansurile lascive cu Costas, spre marea surprindere a tuturor. Cu o coafură spectaculoasă, machiaj strident și haine mulate, Bogdan s-a dezlănțuit total. Petrecerea s-a încins și Costas şi Bogdan au oferit un spectacol greu de ignorat de cei prezenţi la Purimuntra.