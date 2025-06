Îți amintești de Roxana Marinescu Schwartz? Cum arată și ce face acum fostul fotomodel controversat

A fost o perioadă când showbizul românesc primea personaje noi constant, de la asistente TV care își încercau norocul la televizor până la fetele care pozau pentru pagina 5. Ei bine, din a doua categorie face parte și Roxana Marinescu Schwartz. Puțini sunt cei care își mai amintesc de ea pentru că s-a retras de mai mult timp din lumina reflectoarelor. Află, în articol, ce face acum fostul fotomodel controversat!

Roxana Marinescu Schwartz a devenit cunoscută datorită trupului săi de fotomodel. Inițial, aceasta a pozat pentru rubrica „Fata de la pagina 5”, iar imaginile cu ea au făcut furori. Ulterior, prezentat rubrica Vremea din ziarul Libertatea.

Femeia a început să prindă popularitate datorită aparițiilor sale, reușind să devină model pentru ținute sexy. La acea vreme, Roxana Marinescu Schwartz a defilat în cele mai în vogă cluburi. Ea a reușit să rămână în atenția presei, făcând materiale deocheate. De asemenea, declarațiile sale controversate nu au trecut neobservate.

Aparițiile incendiare nu au oprit-o pe Roxana Marinescu Schwartz să se căsătorească. Femeia a mărturisit că, la un moment dat, a fost antrenoare de tenis. Atunci și-a găsit și jumătate, un bărbat despre care spunea că nu era gelos.

„L-am cunoscut în altă țară, atunci când eram antrenoare de tenis. De fapt, eu l-am cerut. Am zis că dacă vrea să mai continuăm trebuie să fie ceva serios, iar el a întrebat: «Cum adică serios?!». Am dat replica: «Să te căsătorești cu mine!». Și asta a fost… El nu este deloc gelos. Cred că în primul an era foarte gelos, ca și mine dealtfel, însă acum există încredere. Mai degrabă eu am păruit o fată din cauza lui. El, săracul, este pașnic…”, spunea Roxana Marinescu.

Ei bine, în ciuda calităților pe care le avea bărbatul, relația nu a mai funcționat. Cei doi au decis să divorțeze. Totuși, Roxana nu a stat prea mult timp singură, găsindu-şi rapid consolarea în braţele unui medic estetician, pe nume Victor.

Bărbatul a răsfățat-o așa cum a știut mai bine. La un moment dat, Victor i-a dăruit Roxanei o mașină, în valoare de peste 20.000 de euro. La acea vreme, apăruseră informații conform cărora urma să îi deschidă și o afacere – un centru Spa în buricul Bucureştiului.

În cele din urmă, Roxana Marinescu Schwartz s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe viața personală. Femeia a mai apărut în presă în 2020, în timpul pandemiei, după ce a fost infectată cu virusul Covid-19.

„Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va ajunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital. La ora 11 seara, am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt OK, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună.

Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar că voi fi testată pentru că am călătorit. După ce m-au adus acasă, a doua zi am sunat să aflăm rezultatul. M-au sunat ei pe data de 7 și m-au anunțat că testul a ieșit pozitiv. Am simțit că înnebunesc!”, a povestit fostul fotomodel pentru Viva.