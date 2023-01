Îți îngheață sângele! Detaliul pe care l-au observat martorii, în timp ce Ana Oros era ucisă de câini

Ana Oros a fost ucisă de o haită de câini fără stăpân în urmă cu doar o zi, în timp ce se afla la alergat pe Lacul Morii. Rănile au fost atât de puternice, iar șansele de supraviețuire au fost zero. La câteva ore de la decesul ei, un martor a povestit cum a fost descoperit trupul femeii, dar și ce se întâmpla în acel moment.

Un martor a declarat că un băiat care mergea cu bicicleta a descoperit că o femeie este atacată de o haită de câini. Din păcate, totul a fost descoperit mult prea târziu, când Ana Oros era deja moartă. (CITEȘTE ȘI: CUM NE PUTEM SALVA VIAȚA, DACĂ SUNTEM ATACAȚI DE O HAITĂ DE CÂINI AGRESIVI. CE NE ÎNVAȚĂ EXPERȚII ÎN DRESAJ)

Câți câini au atacat-o, de fapt, pe Ana Oros

Potrivit informațiilor oferite de un martor, trupul neînsuflețit al Anei Oros era înconjurat de o haită de 20 de câini. Dintre toți, doar 1 a fost anihilat cu tranchilizante.

,,Un băiat care alerga pe bicicletă în faţa casei noastre a început să ţipe la părinţii mei: O femeie este atacată, o femeie este atacată! Era înconjurată de vreo 20 de câini. Era decedată”, a spus un martor”, a povestit un martor, potrivit Observator.

A fost demarata o anchetă internă la Poliția Locală

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei a făcut o postare pe rețelele de socializare prin care își exprima tristețea și frustrarea față de moartea Anei, pe care a și cunoscut-o personal.

Edilul a menționat că a fost deja demarată o anchetă internă, în cadrul Poliției Locale. (VEZI AICI: PRIMARUL SECTORULUI 6, PRIMA REACȚIE DUPĂ MOARTEA ANEI OROS. A FOST DEMARATĂ ANCHETĂ INTERNĂ LA POLIȚIA LOCALĂ)

„Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puţin acum, cu moartea tragică, în condiţii înfiorătoare, a Anei Oroş Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieşise la alergat. A participat şi la acţiunea de curăţenie, am igenizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde şi cum vom face cu viitorul parc.

Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv… nu am cuvinte. Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.