Acasă » Exclusiv » Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul

Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul

De: Keva Iosif 02/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Îl mai țineți minte pe Bogdan Olaru, beizadeaua din Galați care în 2018, ”afumat” bine de tot, se lăuda că e milionar pe banii părinților și că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? La șapte ani distanță, afacerile părinților săi au explodat și firma a prins contracte grase cu statul, iar răsfățatul Bogdănel nu a fost neglijat: tăticul i-a cumpărat mașini de sute de mii de euro, i-a oferit călătorii în cele mai exotice locuri din lume, dar a rămas fidel și petrecerilor de pe litoral… care l-au consacrat! 😂 CANCAN.RO are detalii de senzație!

Bogdan Olaru a ajuns ”vedetă națională” după ce a dat un interviu pe plajă, în 2018, care s-a viralizat! ”Șifonat” puțin (mai mult) de la alcool, acesta s-a proptit în fața microfonului unui reporter aflat în fața unui club de fițe din Mamaia și, nonșalant, a început să se laude că este milionar pe banii părinților! Și asta nu a fost tot. A urmat o avalanșă de dume, care de care mai intrigante, care a împărțit internetul în două: cei care s-au amuzat de replicile lui, și cei care l-au judecat pentru tupeul și harfele afișate.

Pentru el viața a mers mai departe… și încă în ce fel! A rămas un răsfățat în continuare pe banii părinților, care au prosperat într-un mare fel. Bogdănel este fiul lui Gică Olaru, patronul unei firme din Galaţi, denumită Pietricica, care se ocupă de fabricarea unor articole din metal, firmă care ”bubuit” de la un an la altul, mai ales după ce a prins multe contracte grase cu statul.  Ca să înțelegeți: numai anul trecut, firma tatălui său a avut o cifră de afaceri de peste 37 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro)!

CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Sătul de apele tulburi din Galați, Bogdănel a făcut parașutism în Caraibe… să le vadă pe alea turcoaz

Jonglează frumos între pelerinaje și escapade de snobi

Cum arată viața lui Bogdănel la distanță de 7 ani de la momentul lui de glorie virală? Se scaldă și mai mult în fente de lux. Atât de multe, încât nu avem noi timp să le enumerăm pe toate! 😅 Dar vrem să subliniem, totuși, câteva care ne-au atras atenția. Ar fi și păcat, mai ales că știm cum se bucură românii de binele altora 😂.  În garajul lui a apărut un Ferrari nou-nouț, achiziționat din Amsterdam, unde, probabil, a îmbinat utilul cu plăcutul.

Oare Bogdănel (dreapta) nu a mai avut bani de pantaloni după ce a plătit Ferarri-ul? 😀

Dar vacanțele rămân marea lui slăbiciune și, ați fi surprinși să aflați, dar este un tip foarte versatil. Navighează ușor printre pelerinaje pe muntele Athos și trip-uri ca bogații ăia mari, la Cannes.

Bogdănel mai are o ”față” pe care o ține ascunsă, dar iese la iveală din când în când, când face cumpărături pe la marile magazine de modă. Îi place să se pozeze flexat, ca pițipoancele, cu multe pungi în mână. Asta e, nimeni nu-i perfect!

CITEŞTE ŞI: Ea este iubita lui Bogdan Olaru, ”șmecherașul” de la Mamaia!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există!
Exclusiv
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula…
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!
Exclusiv
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou…
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
Gandul.ro
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la...
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Click.ro
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după...
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
Digi 24
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi...
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre...
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula...
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la...
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
kfetele.ro
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de...
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care...
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această sperietoare, românii îi ciugulesc din palmă
Capital.ro
Secretul lui Călin Georgescu. Un reputat economist știe cum i-a cucerit pe toți: Cu această...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în România, nu va funcționa!
Capital.ro
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în...
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
evz.ro
Tradiția nocturnă care transformă un cartier într-un cor straniu
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
Gandul.ro
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când...
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă...
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
radioimpuls.ro
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi...
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României...
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Fanatik.ro
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta ...
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există!
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, ...
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț!
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de ...
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis”
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor ...
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ...
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Vezi toate știrile
×