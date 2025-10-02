Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul

Îl mai țineți minte pe Bogdan Olaru, beizadeaua din Galați care în 2018, ”afumat” bine de tot, se lăuda că e milionar pe banii părinților și că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? La șapte ani distanță, afacerile părinților săi au explodat și firma a prins contracte grase cu statul, iar răsfățatul Bogdănel nu a fost neglijat: tăticul i-a cumpărat mașini de sute de mii de euro, i-a oferit călătorii în cele mai exotice locuri din lume, dar a rămas fidel și petrecerilor de pe litoral… care l-au consacrat! 😂 CANCAN.RO are detalii de senzație!

Bogdan Olaru a ajuns ”vedetă națională” după ce a dat un interviu pe plajă, în 2018, care s-a viralizat! ”Șifonat” puțin (mai mult) de la alcool, acesta s-a proptit în fața microfonului unui reporter aflat în fața unui club de fițe din Mamaia și, nonșalant, a început să se laude că este milionar pe banii părinților! Și asta nu a fost tot. A urmat o avalanșă de dume, care de care mai intrigante, care a împărțit internetul în două: cei care s-au amuzat de replicile lui, și cei care l-au judecat pentru tupeul și harfele afișate.

Pentru el viața a mers mai departe… și încă în ce fel! A rămas un răsfățat în continuare pe banii părinților, care au prosperat într-un mare fel. Bogdănel este fiul lui Gică Olaru, patronul unei firme din Galaţi, denumită Pietricica, care se ocupă de fabricarea unor articole din metal, firmă care ”bubuit” de la un an la altul, mai ales după ce a prins multe contracte grase cu statul. Ca să înțelegeți: numai anul trecut, firma tatălui său a avut o cifră de afaceri de peste 37 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro)!

Jonglează frumos între pelerinaje și escapade de snobi

Cum arată viața lui Bogdănel la distanță de 7 ani de la momentul lui de glorie virală? Se scaldă și mai mult în fente de lux. Atât de multe, încât nu avem noi timp să le enumerăm pe toate! 😅 Dar vrem să subliniem, totuși, câteva care ne-au atras atenția. Ar fi și păcat, mai ales că știm cum se bucură românii de binele altora 😂. În garajul lui a apărut un Ferrari nou-nouț, achiziționat din Amsterdam, unde, probabil, a îmbinat utilul cu plăcutul.

Dar vacanțele rămân marea lui slăbiciune și, ați fi surprinși să aflați, dar este un tip foarte versatil. Navighează ușor printre pelerinaje pe muntele Athos și trip-uri ca bogații ăia mari, la Cannes.

Bogdănel mai are o ”față” pe care o ține ascunsă, dar iese la iveală din când în când, când face cumpărături pe la marile magazine de modă. Îi place să se pozeze flexat, ca pițipoancele, cu multe pungi în mână. Asta e, nimeni nu-i perfect!

