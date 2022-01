Îți vei schimba complet părerea despre el! Ce meserie are, de fapt, Dan Negru la bază

Dan Negru face parte, în prezent, din familia Kanal D. După mai bine de 22 de ani, prezentatorul TV care a făcut audiență la Antena 1 s-a transferat la concurență. Însă, pe lângă meseria de prezentator TV, bărbatul are și un alt job! Cu ce se ocupă acesta, pe lângă proiectele din televiziune?

Recent, Dan Negru a schimbat postul de televiziune. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, primele imagini cu Dan Negru la Kanal D. Prezentatorul TV a plecat de la Antena 1, după 22 de ani. În cursul zilei de joi, ”Regele Audiențelor” a venit la sediul din București pentru a stabili ultimele detalii, căci de la începutul lunii martie va face parte dintr-un nou proiect. În cadrul unui interviu, prezentatorul TV a vorbit și despre un alt job pe care îl are. Dan Negru este profesor asociat la o universitate din Timișoara și este uimit de generațiile din prezent.

„Am șansa să predau la universitate ca profesor asociat și întâlnesc studenți. Să știi că au răbdare! Întâlnesc puști admirabili, care au răbdare. Răbdarea înseamnă inclusiv că ei sunt în anul I, în anul II, III, IV… e o răbdare asta. Sigur că există și unii care vor de azi pe mâine. E greu! Eu nu m-aș uita cu atâta depreciere la cei care vin. Și sunt mult mai deștepți decât generația mea, (Horia) Brenciu, Răduleasca (Mihaela Rădulescu), Negru, (Andreea) Marin, Teo (Trandafir), aștia care am făcut televiziune în epoca de piatră. Cei care vin acum sunt mult mai atenți la detalii. Mie îmi plac!”, a declarat Dan Negru pentru Wowbiz.

Dan Negru este de părere că mentorii sunt extrem de importanți, indiferent de meseria pe care ți-o alegi.

”Contează mult mentorii în orice meserie! Spre deosebire de un profesor, care te învață, un mentor te contaminează cu un job! M-au contaminat mulți…Titus Munteanu, Valeriu Lazarov, ăștia sunt oamenii care au construit televiziunea în România. Am stat cu domnul Cristian Țopescu. Am filmat multe cu el, am povestit multe. Aveau o eleganță a lor! Am povestit și cu Teo (Trandafir) despre cuvântul ăsta, smerenie. Aveau o bunătate și o smerenie. De pe urma tuturor lecțiilor pe care le-am învățat de la oamenii aceștia, am rămas cu bunătatea. La final cu asta rămâi: «Era un om bun!». Bunătatea rămâne! Tot ce rămâne după noi e ce dăm”, a mai spus Dan Negru.

Plecarea lui Dan Negru de la Antena 1, după 22 de ani

După mai bine de două decenii petrecute la Antena 1, Dan Negru face o schimbare neașteptată în cariera sa. Se pare că prezentatorul a semnat deja cu postul de televiziune Kanal D și este pregătit pentru noi provocări.

Dan Negru a scris un mesaj public referitor la schimbarea profesională pe care a făcut-o. Acesta a precizat că „cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni„.

