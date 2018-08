Iubire mare la Untold! Doi tineri și-au dat frâu liber pasiunii în timpul spectacolului

Doi tineri și-au dat frâu liber pasiunii, vineri (3 august), în a doua zi a festivalului Untold, chiar în timpul spectacolului. Atmosfera de pe Cluj Arena a fost incendiară nu numai pe scenă, ci și în rândul spectatorilor. Este cazul unui cuplu care s-a sărutat pasional în văzul tuturor, fără să îi pese de ce cred ceilalți oameni de lângă.

Cei doi tineri nu au mai putut rezista și, în febra momentului, au început să se sărute, în timpul spectacolului susținut de Tiesto, la Untold. Atmosfera făcută de legendarul DJ olandez i-a făcut să uite de inhibiții și să-și demonstreze dragostea în public. Cei doi amorezi s-au sărutat preț de câteva minute în mijlocul mulțimii venite să petreacă până în zori la unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa. Nu le-a păsat de nimeni și de nimic, dar nici ceilalți spectatori nu au părut deranjați de scena pasională care se desfășura chiar sub ochii lor. (Vezi AICI Cum a fost în a doua zi de Untold)

Ce artiști au avut spectacol în ziua a doua a festivalului UNTOLD

Vineri, 3 august, au concertat la UNTOLD următorii artiști: Jason Derulo, Kygo, Tiesto, Don Diablo, KSHMR, Tujamo, Solomun, Modestep, Noisia (DJ Set). Sâmbătă, 4 august, se anunță o nouă zi incendiară la Cluj. Astăzi vor urca pe scenele de la Untold: The Prodigy, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Alesso, Danny Avila, Loco Dice, Seth Troxler, Andy C, Flux Pavilion, The Glitch Mob (DJ Set)