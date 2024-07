Iubirea după care plânge și azi! George Rotaru, cântărețul preferat al lui Ceaușescu, face dezvăluiri emoționante

Sâmbătă, 6 iulie, o nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a avut loc, iar invitatul a fost George Rotaru, cântărețul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Artistul are o carieră impresionantă, iar din cei 71 de ani de viață, 50 i-a petrecut pe marile scene ale lumii. Însă, nici viața personală nu a fost mai prejos, artistul trăind în câțiva ani câți alții într-o viață. A cunoscut, deopotrivă, atât succesul, cât și neajunsurile, iar acum a vorbit despre cine i-a fost alături la bine, dar mai ales la rău timp de 22 de ani.

George Rotaru s-a născut în Făgăraș, dar a locuit o parte din viață în America. A trăit visul american precum puțini o fac, a cântat pe marile scene ale lumii, iar mulți dintre idolii pe care unii dintre noi i-au avut, George Rotaru a avut ocazia de a-i cunoaște. A urcat pe scenele lumii jumătate de secol, a fost primul artist român care a urcat pe o scenă în Las Vegas, iar povestea trăită cu celebra cântăreață Naarghita este de excepție. Despre toate acestea a vorbit în cadrul podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene. Deși putem spune că, la un moment dat, George Rotaru a avut lumea la picioare, o singură ființă i-a fost alături toată viața.

George Rotaru spune cine a fost singura ființă care i-a fost fidelă până la moarte

Întrebat dacă a avut vreodată o iubire care nu l-a părăsit niciodată, celebrul artist și-a amintit de cea mai dificilă perioadă, cea a anilor ’90, atunci când abia ce părăsise România și ajunsese în America, George Rotaru a avut parte de sprijinul moral al unui cățel. Mare iubitor de animale, așa cum chiar el se declară în cadrul podcastului, celebrul compozitor a simțit că lucrurile încep să se așeze, iar patrupedul a reușit să-i ridice, în timp, moralul.

Cine l-a determinat să rămână în America: „Eram cu piciorul în avion de sute de ori. Îmi era greu”

„Când mi-a fost mie foarte greu în 1993, am fost cu piciorul în avion de sute de ori, în sensul că m-aș fi întors acasă când îmi era greu. Mi-am luat un cățeluș, a stat cu mine mereu, 22 de ani a trăit. Eu sunt un mare iubitor de animale.

Când nu am mai putut să țin situația sub control cu cățelul, l-am adus la Făgăraș. Prietena mea l-a ținut în curtea ei și a trăit cățelușul 22 de ani. Cățelul acela pentru mine are o semnificație aparte. Lup îl chema. Deci nu a fost o persoană, a fost un animal”, a povestit George Rotaru în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

