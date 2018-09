Iubita lui Cătălin Botezatu, internată într-un spital din Paris. Ce a pățit Monica Hill

View this post on Instagram

Buna dimineața!☕️ Va doresc o zi frumoasa și nu uitați ca va aștept in seara asta la Paris Fashion Week pt lansarea noii mele colectii BLACK SILVER!😘❤️ @horiastan #paris #parisfashionweek #marzoshoes @mirelavescan @laurenttourette01 @catalinbotezatu1