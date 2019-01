Iubita lui Dani Oțil rupe tăcerea: „Să nu vă mai întrebaţi de ce mi se spune Miss Funduleţ”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează un cuplu, nu de foarte mult timp, cei doi au fost plecați în vacanță, acolo unde s-au și dat de gol prin imaginile postate din aceleași locuri. Prezentatorul nu a confirmat relația pe care o are cu frumoasa blondină, nici nu s-a afișat cu ea, însă nu este timpul pierdur, probabil vrea să vadă în ce direcție duce povestea lor de dragoste.

Gabriela, în vârstă de 26 de ani, absolventă de Drept, profesează în lumea modei şi a devenit cunoscută după ce a câştigat în 2015 concursul „Supermodels by Cătălin Botezatu”. Are un trup fără cusur, umeri drepţi, picioare lungi şi un fund bombat de braziliancă, pentru care alte femei trebuie să recurgă la operaţii.

„Am nişte gene foarte bune, le moştenesc de la mama mea, aşa că să nu vă mai întrebaţi de ce mi se spune «Miss Funduleţ». Cu greutatea nu am avut niciodată probleme, nu mănânc produse fast food, ci doar ce găteşte mama mea: sarmale, ciorbiţe, clătite, cozonaci, plăcinte şi multe altele. Sunt singură la părinţi şi mă răsfaţă mama. Nu practic sporturi de performanţă. În liceu, mi-am luat scutire de la ora de sport, dar de doi ani merg la sala de fitness. Am fost motivată de rezultate, după primele pătrăţele de pe abdomen. Mă antrenez cu greutăţi, alergare, fac abdomene, braţe, fesieri şi nu am antrenor. Îmi place să mă antrenez singură, pentru că îmi cunosc bine corpul şi ştiu ce părţi să lucrez. Petrec cam o oră şi jumătate la sală şi încerc să ajung zilnic”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Click.ro.

Modelul nu pierde vremea cu tratamente „minune” şi nici nu are cântar acasă. „Nu mă cântăresc pentru că îmi dau seama după pantaloni dacă m-am îngrăşat. Cred că am vreo 58 de kilograme şi înălţimea de 1,80 m”, a mai adăugat iubita lui Dani Oţil.