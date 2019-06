Iubita lui Skizzo Skillz a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil: ”Bătălia mare pe locul…”

Iubita lui Skizzo Skillz a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil. De asemenea, Cudeea, iubita rapperului, le-a cerut fanilor un sfat în ceea ce privește numele pe care ea și Skizzo Skillz îl vor alege pentru bebeluș.

Cudeea, iubita lui Skizzo Skillz, va deveni mămică pentru a doua oară! Marea veste a fost dată chiar de bloggeriță, în urmă cu aproape două săptămâni. Viitoarea mămică a publicat pe contul ei un mesaj, dar și o fotografie în care își etala burtica de graviduță în toată splendoarea.

”Ne doream atat de tare sa traim aceste momente, la fel ca si Samia, noua burtica s-a lasat asteptata undeva la un an de zile 🕊 Suntem fericiti, eu una sunt cea mai linistita din viata mea, Robert este in extaz, Samia pare sa inteleaga foarte bine ce urmeaza si se bucura mult 🤗 Nu este totul roz, am inca o sarcina grea, dar detaliile astea am sa vi le spun in viitorul apropiat. Multumesc pentru rabdare”, a scris Cudeea pe Instagram, în urmă cu aproape două săptămâni.

Iar acum, după marele anunț, Cudeea a dezvăluit și sexul bebelușului pe care urmează să-l aducă pe lume. Ei bine, ea și Skizzo Skillz vor avea un băiețel și sunt în culmea fericirii. Cudeea și iubitul ei mai au o fetiță în vârstă de patru anișori și abia așteaptă ca micuța Samia să-și cunoască frățiorul.

Până una alta însă… Cudeea, însărcinată în 20 de săptămâni, a cerut sfatul fanilor săi în ceea ce privește alegerea numelui pentru băiețel.

”Batalie mare pe locul “cel mai important barbat din viata mea” 🤗 yeeep, e baiat! Sariti cu idei de nume”, a scris Cudeea pe contul ei de Instagram.

Iar fanii au sărit imediat în ajutorul viitoarei mămici!

”SinZyan”, ”Sebastian? 😁 E un preferat de al meu. Dacă mai fac un băiat cred ca așa am sa-l numesc”, ”Akim❤️❤️❤️”, ”Abel”, ”Samuel, merge cu Samia”, ”Roan (RO-robert AN-andreea)🥰sarcina usoara 🤗”, au fost câteva dintre sugestiile fanilor.