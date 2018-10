Iubita lui Speak s-a aruncat de pe bloc! Totul a fost filmat

Speak și iubita lui, Libelula, au fost recent într-o vacanță de neuitat în Statele Unite ale Americii. Ca să marcheze momentul, focoasa brunetă s-a hotărât să-și ia inima în dinți și să încerce ceva ce-și dorea de foarte mult timp să facă.

Bruneta a făcut bungee jumping pe meleagurile americane. Libelula s-a aruncat de pe una dintre cele mai înalte clădiri din America, deși Speak i-a spus la început că o să se răzgândească. Artistul a publicat un videoclip în care apare curajoasa lui iubită.

„Mă arunc de pe bloc, mă!”, i-a spus Libelula lui Speak.

„Nu, o să te răzgândești tu”, i-a răspuns cântărețul.

Speak a avut mari emoții pentru ea. Pentru că el are foarte mare frică de înălțime, nu a încercat această experiență, ci a lăsat-o pe iubita lui să-și facă această plăcere. „Am emoții de zici că sar eu. Am transpirat în palme. Am frisoane…Aoleu…Sunt mai rău ca o femeie, aia e. Când trebuie să sari de la 300 de metri. Aoleu…”.

„Am țipat în continuu! Nu mai aud bine! Mi s-au răstălmăcit chestiile în cap. A fost foarte tare. Mi-au zis să rămân dacă nu sunt pregătită, dar n-am rămas. Nu mai aveam ce să fac acolo sus.”, a spus Libelula după săritură.

„La mine frica cea mai mare e de înălțime, eu nici nu pot să mă uit în jos. Aia e. Ăsta sunt, altul mama nu mai face”, a spus Speak.