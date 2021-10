Iubitul lui Carmen de la Sălciua a ieșit la atac! Bărbatul își acuză soția de infidelitate. „Cere 50.000 de euro ca să-mi dea divorțul”

Lucrurile se complică în scandalul în care este implicată Carmen de la Sălciua. Actualul iubit al artiste și încă soțul Biancăi Corcheș a ieșit la atac și o acuză pe aceasta de infidelitate. Bărbatul a declarat că acesta ar fi motivul despărțirii, întărind ideea că artista nu are nicio legătură cu destrămare căsniciei lui.

Iubitul lui Carmen de la Sălciua a sărit în apărarea cântăreței, dezvăluind adevăratul motiv pentru care el și soția lui s-au despărțit și explicând de ce divorțul încă nu a avut loc. Se pare că Bianca Corcheș l-a înselat pe omul de afaceri, iar relația celor doi s-a terminat în urmă cu opt luni. Însă până acum cei doi nu au divorțat motivul fiind că soția refuză un divorț pe cale amiabilă, la notar.

„Relația mea cu Carmen e de două săptămâni. Problemele mele cu soția au început de vreo 8 luni de zile, timp în care ea a plecat la ea acasă. Ea a început cu niște minciuni, niște infidelități. (…) Am mesaje de când îi cer divorțul. Ea a revenit în căminul conjugal în august și după am cerut divorțul iar. Motivul este infidelitatea. Ea cere 50.000 de euro ca să-mi dea divorțul”, a spus Marian, iubitul lui Carmen de la Sălciua, într-o emisiune tv.

Cum se apăra Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua a reacționat imediat după acuzațiile primite și a ținut să lămurească lucrurile. Potrivit artistei, relația dintre cei doi soți ajunsese de mult la final, iar motivul pentru care încă nu a avut loc divorțul a fost că Bianca Corcheș a refuzat o despărțire pe cale amiabilă, la notar.

„Eu am cu adevărat o relație de 2 săptămâni. Nu am destrămat nicio căsnicie pentru că ea era deja destrămată. Era o chestiunea de timp până ea se destrăma. (…) Nu a vrut calea notarului, au mers în judecată pentru că nu s-au putut înțelege. Ne-am întâlnit la evenimente, el a venit neînsoțit și acolo s-a legat. El mi-a spus cu probe că nu mai are nimic cu această femeie. (…) Când doi oameni nu se mai înțeleg, se produce divorțul.

Dumnezeu știe ce va fi. Există o relație frumoasă între noi până la momentul acesta. Mă face să zâmbesc. Îmi pare foarte rău de persoanele implicate, dar el mă face foarte fericită. Am petrecut și o minivacanță în Viena. Nu i-am destrămat eu căsnicia asta vreau să se știe. Ne cunoaștem din 2012, eu cântam la restaurantul lui. Era o prietenie”, a declarat Carmen de la Sălciua în cadrul unei emisiuni de televiziune.

