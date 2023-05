Iubitul unei cunoscute cântărețe din România are probleme cu legea! Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

În cursul serii de miercuri, 10 mai 2023, iubitul solistei Delia Barbu a fost reținut pentru 24 de ore, alături de un polițist și un procuror. Cei trei indivizi sunt acuzați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

Miercuri seara, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a comunicat faptul că mai multe persoane, printre care se numără fostul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, procurorul Sorin Marian Lia, inspectorul principal de poliție Narcis Sorin Bulintis, șeful Compartimentului Rutier la Poliția orașului Corabia și omul de afaceri Adrian Tudose, patronul firmei Adrilex, au fost reținute pentru 24 de ore pentru săvârșirea unor infracțiuni.

Adrian Tudose este un important om de afaceri din județul Dolj, proprietar al uneia dintre cele mai mari firme din domeniul construcțiilor și al materialelor de construcții din zonă, cu sucursale și în județul Olt. Administratorul Adrilex SRL a fost reținut pentru mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la uzurparea funcției, instigare la abuz în serviciu, instigare la sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri și instigare la favorizarea făptuitorului, conform autorităților judiciare, notează Gorj Online.ro.

Se pare că Delia Barbu, solista de muzică populară, locuia deja împreună cu Adrian Tudose într-o vilă pe care acesta a cumpărat-o în Craiova. În plus, cântăreața a distribuit pe rețelele sociale fotografii din locuința luxoasă și din mașina de lux a partenerului său.

Muzica populară, prima dragoste a Deliei Barbu

Delia Barbu are 37 de ani și este angajată a Ansamblului Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”.

Solista a muncit de la o vârstă fragedă pentru a ajunge artista de astăzi. În cadrul unui interviu, interpreta a mărturisit că și-a descoperit pasiunea de la vârsta de 7 ani. Mai mult decât atât, Delia Barbu susține că ales muzica de folclor, tocmai pentru că transpune traiul simplu și are un mesaj aparte.

„Povestea mea alături de cântec a început pe la șapte ani, când, în clasa în care eram, doamna învăţătoare avea un grup de copii din care ulterior am făcut şi eu parte. Am fost ambiţioasă de mică. Mi-am dorit să cânt, mi-am dorit să am public. Aşa că, la insis­tenţele mele, mama l-a impulsionat pe tata să mă ia şi pe mine la evenimentele unde cânta el. Atunci am văzut nu doar că pot face ceea ce îmi place, ci că pot să şi câştig un bănuţ al meu, muncit de mine. Deşi aveam 15 ani, am ştiut clar, de atunci, că asta vreau să fac.

Cântecul popular are o poezie aparte tocmai fiindcă are ca sursă principală traiul simplu, existența noastră cotidiană. Aşadar, cânt despre tot ceea ce înţeleg eu din această viaţă, care e minunată, cu bune şi rele”, spunea Delia Barbu, în urmă cu ceva timp, pentru Viva!.

